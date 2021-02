Veja lista de bairros sem água em BH nesta segunda-feira

Chuvas de domingo atrapalharam a manutenção nos bairros da Região Leste (foto: Pixabay/Reprodução)

Cinco bairros de Belo Horizonte estão sem água nesta segunda-feira (8/2) devido à manutenção da rede.A Companhia de Saneamento de Minas Gerais () informa que, devido à manutenção emergencial na rede localizada na Rua Geraldo Menezes Soares, no Bairro Salgado Filho, o abastecimento dos bairros, foiA intenção era que os trabalhos fossem realizados nesse domingo (7/2). Porém, a companhia esclarece que a manutenção foi prorrogada para esta segunda-feira em decorrência das fortesque estão caindo na região.Ainda de acordo com a Copasa, a normalização do fornecimento de água está prevista para ocorrer, de forma gradativa, no decorrer da noite desta segunda-feira.