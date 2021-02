Mulher é presa acusada de cometer injúria racial contra PM na Grande BH

Policial militar, de acordo com o boletim de ocorrência, foi vítima de injúria racial em Ibirité, na Grande BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)









"Eu quero o nome desse policial, vou levá-lo na corregedoria, vou ferrar esse preto".





O boletim de ocorrência também relata que as palavras foram ouvidas, além dos militares envolvidos no registro, por outras pessoas no local, como familiares da autora. Ela recebeu voz de prisão e foi conduzida para a Delegacia de Plantão de Betim.

Uma ocorrência policial em, na Grande BH, terminou com uma mulher presa porna noite da última sexta-feira (5/2). A autora, de acordo com a, não estava envolvida no fato, que se referia a um desentendimento familiar, mas em um certo momento ela passou a interferir na confusão, a ponto de desacatar um dos militares, dizendo que “iria ferrar esse preto”.