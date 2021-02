PBH interdita quatro bares por descumprimento de decretos contra COVID-19

Quatro bares descumpriram normas contra COVID-19 da PBH e foram interditados (foto: Divulgação/PBH)





“A população pode contribuir realizando denúncias de irregularidades nos canais da prefeitura, sendo o telefone 156, o Portal de Serviços e o PBH APP”, disse, em nota, a PBH.





A autorização para a venda de bebidas alcoólicas na parte da noite foi concedida nessa sexta-feira, com validade a partir deste sábado. Segundo o secretário de Planejamento, André Reis, as medidas não serão válidas durante os dias de Carnaval.





"De 11h às 22h. Com exceção de sábado e domingo de carnaval, que não abre nada. Segunda, terça e quarta, das 11h às 15h", afirmou.

Setor de bares lança campanha de conscientização





Neste sábado, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel-MG) começou a divulgar uma campanha de conscientização para que estabelecimentos do setor continuem abertos.





Para isso, a entidade lançou algumas orientações, como o uso de máscara nas idas dos clientes ao banheiro, a permanência de pessoas sentadas, respeito no distanciamento nas filas e no horário de fechamento de bares e restaurantes. Além disso, a Abrasel-MG pediu para que as mesas não sejam juntadas e que sejam ocupadas por até quatro consumidores, como diz o decreto da PBH.

