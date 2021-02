Motociclista é atingido nas costas por disparo feito por policial na BR-459

Motociclista foi atingido logo acima do quadril. Projétil não teria afetado a coluna do homem. (foto: Reprodução redes sociais)

Umde 35 anos que seguia em uma romaria de motos para Aparecida (SP), foi atingido nas costas por umdisparado por umrodoviário, na manhã deste sábado (06/02), na BR-459, no trecho urbano de Santa Rita do Sapucaí, Sul de Minas.

A reportagem conversou com o comandante da Companhia de Policiamento Rodoviário, com sede em Pouso Alegre. De acordo com o major Fábio Assis, o policial alega que efetuou o disparo após o motociclista evadir de uma abordagem na rodovia. Uma equipe da PRE fazia uma blitz na rodovia, quando um grupo de cerca de 30 motociclistas se aproximou. O policial deu ordem de parada para um dos motociclistas, que teria jogado a moto na direção do militar, na versão da PM.

Ainda segundo o comando da PRE, o policial conseguiu se esquivar, sacou a arma e disparou na direção da motocicleta. O tiro acertou as costas do homem, que caiu alguns metros à frente. Houve tumulto, com várias pessoas revoltadas com a ação policial. A equipe pediu reforço no local para controlar a situação.

A polícia confirmou que o motociclista não possui a carteira de habilitação para pilotar moto. A motocicleta que ele conduzia também estava com a documentação de 2018.

Motociclista passa por cirurgia e policial é preso

A PRE afirmou que o disparo não teria acertado a coluna do motociclista. O homem foi socorrido e levado ao Hospital Antônio Moreira da Costa, em Santa Rita do Sapucaí, para passar por cirurgia.

Nossa reportagem também procurou a família do motociclista, na recepção do hospital. Por enquanto, eles preferiram não dar declarações e aguardam a recuperação do homem que, até o final da tarde deste sábado, estava sedado após a cirurgia para a retirada do projétil.

O comandante da PRE afirma que o militar que efetuou o disparo já teve a arma apreendida. Um auto de prisão em flagrante foi lavrado e o PM foi levado para o quartel do 20º Batalhão da Polícia Militar, em Pouso Alegre, onde ficará preso até decisão da justiça militar, que irá analisar a prisão em flagrante.