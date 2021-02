Mariana: convênio com a Santa Casa vai realizar 700 cirurgias ortopédicas

O gasto médio será de mais de R$1,3 milhão e a parceria com a Santa Casa de Ouro Preto foi devido a infraestrutura já encontrada no hospital; não será necessária nenhuma reforma (foto: Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto/Divulgação) dores no ombro e no braço de Juracy da Natividade Bezerra, de 74 anos, estão próximos de acabar. A aposentada que aguarda há cinco anos na fila do SUS para realizar uma cirurgia ortopédica em Mariana, Região Central de Minas Gerais, viu durante esse tempo a qualidade de vida diminuir. Nessa terça-feira (2/2) recebeu a notícia que tanto aguardava. Os dias dede Juracy da Natividade Bezerra, de 74 anos, estão próximos de acabar. A aposentada quena fila dopara realizar umaem Mariana, Região Central de Minas Gerais, viu durante esse tempo a qualidade de vida diminuir. Nessa terça-feira (2/2) recebeu a notícia que tanto aguardava.

De acordo com o gerente assistencial da Santa Casa de Ouro Preto, Leandro Leonardo de Assis, os 700 procedimentos cirúrgicos vão ser concluídos em até um ano.

“Assim que já assinou o contrato, nós já temos a possibilidade de realizar as cirurgias. Esse quantitativo de 700 procedimentos não é o total da fila de espera de Mariana. Foram selecionados alguns tipos de procedimentos ortopédicos e depois da realização cirúrgica deles, será feito um novo contrato que já está sendo levantado pela prefeitura de Mariana para dar fim à fila”.

De acordo com a prefeitura de Mariana, nessa primeira fase serão realizadas cirurgias nos joelhos e ombros, e o gasto médio será de mais de R$ 1,3 milhão e a parceria com a Santa Casa de Ouro Preto foi devido a infraestrutura encontrada no hospital.

Ainda segundo a prefeitura, Mariana optou por comprar o serviço porque a fila em Minas Gerais para cirurgias de média e alta complexidade já se perdura há anos e as realizações dessas cirurgias no SUS são essenciais para as pessoas que estão aguardando na fila de espera há muito tempo.

Segundo o gerente assistencial da Santa Casa, o centro cirúrgico tem a capacidade e disponibilidade de equipamentos para realizar quatro cirurgias ao mesmo tempo, distribuídos ao longo das 24 horas, o que dá a possibilidade de fazer várias cirurgias por dia.

“São quatro salas cirúrgicas e também temos quatro leitos de recuperação pós-anestésico. Além disso, já temos profissionais capacitados para área de cirurgias ortopédicas. Nós somos referência em traumatologia da microrregião.”