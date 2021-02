Em reunião com Zema, prefeitos reivindicam obras para o Leste de Minas

Prefeitos do leste de Minas em pose na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, quando participaram de encontro com o governador Romeu Zema (foto: Reprodução Ardoce)





Zema falou aos prefeitos sobre a atual situação financeiro do estado, das ações realizadas durante a pandemia do novo coronavírus, e fez um balanço dos resultados conquistados desde o início de seu governo.









Os prefeitos também reforçaram um pedido para que Governador Valadares não tenha a sua capacidade de atendimento reduzida para os casos de COVID-19. Recentemente, o governo federal cogitou desmobilizar 10 leitos UTI COVID-19 SUS em Valadares.

Essa redução prejudicaria o atendimento de pacientes de COVID-19 vindos de outras cidades da região, o que preocupa os prefeitos, apesar de ter havido uma reunião entre o Ministério da Saúde (MS) e o governo do estado para evitar a desmobilização, com uma reavaliação do cenário epidemiológico da cidade. A medida cogitada foi suspensa, mas o prefeitos, mais uma vez, pediram ao governador para não permitir a redução.





As outras reivindicações apresentadas foram: eecapeamento das rodovias MG-311 e MG-417, rota de passagem sentido Pescador, Nova Módica e São José do Divino; recapeamento da MG-417, estrada de Linópolis, Mendes Pimentel, São Félix de Minas, Itabirinha, Nova Belém; recapeamento da BR-381, entre Divino das Laranjeiras e Mantena; recapeamento da BR-259 e LMG-775, estradas de acesso a Cuparaque, São Geraldo do Baixio e Tumiritinga.

Os prefeitos também pediram a liberação de recursos da ordem de R$ 1 milhão para execução de obras de drenagem no município de Central de Minas; tratamento de água e esgoto em Cuparaque e distrito; txecução de obra de ampliação e reestruturação de uma ponte sobre o Córrego Laranjeiras, em Divino das Laranjeiras; liberação de recursos da ordem de R$ 1 milhão para reforma e ampliação do Hospital Municipal Divino Espírito Santo, em Divino das Laranjeiras e construção de ciclovia de 7km ligando o município de Tumiritinga aos assentamentos Limeira e Água de Prata 1 e 2.

O encontro decom o governadore o secretário de Governo, Igor Eto, realizado na terça-feira (02/2), em Belo Horizonte, não teve respostas imediatas para as reivindicações apresentadas. O resultado, porém, foi positivo, já que o governo de Minas se comprometeu em avaliar cada uma delas.