BH vacinou quase 64 mil pessoas contra a COVID-19

Maioria da vacinação em BH foi feita a partir da CoronaVac (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Belo Horizonte vacinou 63.828 pessoas contra a COVID-19 até esta terça-feira (02/02). De acordo com a prefeitura, 158.993 doses já foram distribuídas a 212 postos de imunização.

No total, BH já recebeu 192.570 ampolas. Portanto, 33.577permanecem em estoque, ou seja, não foram enviadas aos postos de saúde, hospitais nem Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs).

O balanço considera doses da CoronaVac (Butantan/Sinovac Biotech) e AstraZeneca (Oxford).

Nesta semana, a PBH vacinou 10.130 pessoas. Vale lembrar que o Executivo municipal recebeu nessa segunda (1º/02) a segunda remessa de vacinas, com 57,3 mil doses: 16,8 mil da CoronaVac e as primeiras 40,5 mil do laboratório AstraZeneca/Oxford.

Na primeira etapa, a prefeitura priorizou a proteção da linha de frente da COVID-19, pessoas que trabalham dentro dos hospitais públicos e privados da cidade.

Já na segunda, o Executivo municipal incluiu os agentes comunitários de saúde (aqueles que trabalham nos postos).

Também fazem parte da segunda remessa os moradores e profissionais das instituições públicas que cuidam de idosos, de deficientes e de pacientes terapêuticos e diagnosticados com algum sofrimento mental.