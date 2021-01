Prepare-se: calorão deve continuar castigando no domingo em BH

A previsão é de calorão para o último fim de semana de janeiro e para o início de fevereiro (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

EMISSÃO DE ALERTAS VIA SMS





Moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de desastres naturais por SMS na plataforma 40199. O usuário de celular precisa se cadastrar para receber os alertas de baixa umidade do ar, chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos.





Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto (SMS) com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço “defesacivilbh”.

Recomendações da Defesa Civil %u2800

Hidrate-se durante o dia

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas

Evite frituras

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10h e as 17h

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista

Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190)









De acordo om o meteorologista Ruibran dos Reis, a temperaturaEle alerta que o calor pode aumentare chegar a 32 ºC.Não há previsão de chuva para os próximos dias para refrescar. "Sem previsões de preciptação pelo menos até o dia 5 de", disse Ruibran. O recorde deste mês ocorreu logo no dia 1º, quando os termômetros marcaram 32,4ºC.Na quinta-feira (28/01), a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para ade ar seco eque mantém as temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar, em torno de 30% que perduraram até as 18h de domingo (31/1).Neste sábado, de acordo com o Ruibran, a umidade ficou em torno de 32%. Domingo, deve diminuir e atingir 30% – o que já é considerado estado de alerta. O o ideal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é que ela varie entre 50% e 80%.