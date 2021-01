Memorial do ET em Varginha vai ganhar utilidade após mais de uma década

Prefeitura decide dar utilidade ao Memorial do ET (foto: Reprodução Internet)

Após mais de uma década, o Memorial do ET vai passar a ter significado na cidade. “O nosso objetivo é exatamente este. Estamos acompanhando os últimos reparos do prédio. Nossa ideia é instalar aqui a Secretaria de Turismo para fazer com que esse prédio tenha vida e realmente atinja os objetivos para o qual foi construído", afirmou o prefeito Vérdi Lúcio Melo.

O anúncio foi divulgado pela prefeitura nesta sexta-feira (29/1), durante visita do prefeito, do vice Leonardo Ciacci, do secretário de Turismo Barry Charles e do engenheiro Marcio Moise%u0301s.“A conclusão da obra do Memorial celebra um projeto realizado a muitas mãos. Um projeto ousado e muito aguardado pela população de Varginha e de outros estados, até mesmo do exterior. Ele está diretamente relacionado ao caso ET, um dos mais importantes acontecimentos ufológicos do mundo”, ressalta.

De acordo com a prefeitura, o local também deve receber um telescópio para que seja implantado um observatório para visitação. A prefeitura estima que o prazo para a conclusão do prédio é de 45 dias.

“Muito importante a utilização do memorial para fomentar o turismo! O funcionamento da secretaria no espaço irá facilitar a implantação de atividades no monumento “, comemora secretário de Turismo Barry Charles.

Obra parada

Situação em 2014, com apenas 40% do serviço feito (foto: Ascom/divulgação)





O espaço começou a ser feito, em 2008, como uma homenagem ao suposto aparecimento de uma criatura para três meninas em janeiro de 1996.A intenção era que fosse um museu de ufologia. Dois anos depois, a obra começou alcançou o custo de mais de R$ 1 milhão. A previsão de término seria em dezembro de 2013, mas só 40% dela estava concluída.

O município remarcou a data para outubro de 2015, mesmo assim, não foi finalizada.



O Governo Federal cobrou a conclusão ou a devolução do dinheiro investido. Até que uma nova licitação foi feita.



Em seguida, a prefeitura decidiu que o local seria um ponto de apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Mas, em 2019, a prefeitura assinou um acordo com a Copasa para que a empresa implantasse um centro de educação ambiental no prédio.