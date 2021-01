Obras vão interditar a BR-040, em Contagem, durante o final de semana

BR-040 fica interditada na altura do bairro bairro Kennedy neste fim de semana, a partir das 22h desta sexta-feira (29/01) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) BR-040, na altura do Bairro Kennedy, em Contagem, estará interditado entre a noite desta sexta-feira (29/01) e a madrugada da próxima segunda-feira (01/02). A via ficará bloqueada para o içamento das vigas do Viaduto Américas II. O trecho da, na altura doestará interditado entre a noite desta sexta-feira (29/01) e a madrugada da próxima segunda-feira (01/02). A via ficará bloqueada para o içamento dasdo Viaduto Américas II.

A previsão é de o que o içamento das cinco vigas nesse sentido se encerre no sábado (30/1). Concluída essa ação, por volta das 22h, terá início o içamento das cinco vigas no sentido Sete Lagoas (Norte), o que deve ser encerrado às 4h da próxima segunda-feira (01/02).

O Viaduto das Américas II está sendo duplicado para eliminar gargalo no trânsito para quem passa pela Avenida das Américas e na rodovia federal.



Segundo a Prefeitura de Contagem, as obras incluem a remodelagem de todas as alças e ramos do cruzamento, além do tratamento das vias que alimentam o fluxo no local.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira