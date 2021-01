CoronaVac: Indígenas da Tribo Kiriri ainda não foram imunizados em Caldas

Governo do Estado ainda não informou quando serão entregues as doses a tribo Kiriri (foto: Prefeitura de Caldas/divulgação)

Os indígenas da tribo, em, no Sul de Minas, seguem sem serem imunizados contra a. O município recebeu 123 doses da, que não foram suficientes para os dois grupos indígenas. Membros da triboforamna quinta-feira (21/1) da semana passada.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Christiano Reis de Souza, o Estado ficou de enviar mais 55 vacinas para a tribo Kiriri na sexta-feira (22/1).

“O município ainda não teve uma resposta conclusiva do Governo do Estado, sobre o porquê de eles não terem sido contemplados com esses imunizantes. A gente recebeu na segunda-feira da semana passada uma lista de que o município receberia 91 doses de vacinas para a tribo Xucuru Kariri e 32 doses para os trabalhadores de saúde. Entramos em contato com o nível central da Secretaria de Estado de Saúde para informar que a Kiriri ainda não tinha sido contemplada", explica.O secretário disse que o Estado já foi cobrado, mas não deu retorno ainda: "Cada dia eles prometem uma data, informam um dia e quando chegou sexta-feira, que foi o dia prometido para a entrega das vacinas, que não concluiu, encaminhamos um ofício para o Governo do Estado, relatando essa questão, que a tribo foi prejudicada. Eles são contemplados pela legislação e devem ser os primeiros a ser imunizados. Porém, a gente não teve retorno até o momento dessa questão".

Membros da tribo Xacuru Kariri já foram vacinados contra a COVID-19 (foto: Prefeitura de Caldas/divulgação)

Caldas tem 211vivendo em duas aldeias: 152 pessoas na tribo Xucuru Kariri de Caldas e 59 na Kiriri do Rio Verde.

"Cabe ressaltar que a responsabilidade do município é de receber a vacina, armazenar e aplicar conforme o grupo que eles elencam e conforme a quantidade de vacina recebida. Infelizmente, não está nas mãos do município, e a gente não tem a resposta por parte do Governo do Estado, o porquê de a Kiriri não ter sido contemplada", ressalta.

O Estado de Minas entrou em contato com o Governo do Estado para entender o problema, mas até o momento não obteve resposta.