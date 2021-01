PF prende dois argentinos por uso de documentos falsos em Minas

(foto: Polícia Federal (PF)/ Divulgação)

A Polícia Federal (PF) prendeu emnessa quarta-feira (27/01) doisque fizeram uso de documentos falsos na Receita Federal de Varginha, no Sul de Minas, para fins de solicitação de Cadastro de Pessoa Física (CPF).Os estrangeiros apresentaram Registro Nacional de Estrangeiros (RNE). Trata-se de documento esse emitido pela PF.Um dos conduzidos estava em situação irregular no Brasil, e o outro possui autorização de estada temporária.Ambos foram autuados por uso de documento falso (artigo 304 do Código Penal Brasileiro), estando sujeitos a seis anos de reclusão, se condenados.Os presos foram encaminhados ao estabelecimento prisional competente e a prisão comunicada aoAlém de processo penal, os estrangeiros estão sujeitos a inquérito administrativo de expulsão. Seguindo todos os protocolos de cuidados do Ministério da Saúde em face da pandemia do Covid-19, a Polícia Federal continua trabalhando.