Quase seis horas depois, Anel Rodoviário é liberado após batida com carreta

Carreta derramou óleo sobre a pista e interditou Anel Rodoviário, em BH (foto: Via 040/Divulgação)

Depois de quase seis horas, a Via 040 liberou o trânsito de veículos no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Betânia, Região Oeste de Belo Horizonte. O local protagonizou um acidente com uma carreta de óleo na tarde dessa terça (26/1). Três outros carros sofreram danos.

De acordo com a concessionária responsável pelo trecho, o arraste do tanque com um guincho pesado foi finalizado por volta das 20h20. Com isso, o tráfego no sentido Vitória também está liberado.

O momento do grave acidente no Anel Rodoviário, no Bairro Betânia, na Região Oeste de BH, foi flagrado por motorista pic.twitter.com/KjbZb5LsJl %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 26, 2021

O congestionamento a partir do Km 539 está em aproximadamente 16 quilômetros. No sentido Rio de Janeiro, onde a empresa liberou o tráfego por volta das 18h30, o engarrafamento é de dois quilômetros.

Porém, a tendência é que o fluxo se normalize a partir dessa liberação.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão perdeu freios e colidiu contra três outros veículos – uma caminhonete Toyota Hilux, um Ford Fiesta e um Kia de modelo não identificado, nas proximidades do antigo pátio do Departamento de Trânsito (Detran).

O motorista do veículo de carga, identificado como C.E.L., de 42 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A ambulância o levou ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

O caminhão transportava aproximadamente 30 mil litros de óleo de transformador. Dessa quantidade, aproximadamente 15 mil litros escorreram pela rodovia.

Por isso, os bombeiros fizeram a segurança do local e mobilizaram recursos para conter o vazamento.

Por volta das 16h40, a Via 040 – concessionária que administra o trecho – informou que os trabalhos de aplicação de serragem na pista, para evitar novos acidentes, estavam finalizados.

Vídeo

20h20 - Anel Rodoviário BH, km 539. Via 040 concluiu o arraste do tanque e aguardava aval dos Bombeiros para liberação. Liberação das faixas da esquerda e central neste instante. Congestionamento de 16km sentido Vitória e de 2km sentido RJ. Fluxo em normalização. pic.twitter.com/RPC1Kdb7FT %u2014 Via 040 (@via040) January 26, 2021

Um vídeo de aproximadamente um minuto circulou pelas redes sociais com o momento exato do acidente.

Na gravação, é possível ver o caminhão-tanque descendo o Anel Rodoviário sem qualquer controle.

"Carreta está descendo sem freio aqui na minha frente. Que loucura. Vai matar todo mundo lá embaixo. Passou por mim aqui a milhão. Vai bater, meu Deus do céu. Vai capotar", afirma a pessoa que gravou o conteúdo.