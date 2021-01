COVID-19: Ipatinga avalia reabrir cinemas e anuncia a volta às aulas

(foto: O prefeito Gustavo Nunes (máscara preta); o secretário de Saúde, Juliano Nogueira; e o secretário de Educação, Sérgio Mendes, mostrando o plano para a volta às aulas)





O controle da pandemia tem apresentado bons resultados, segundo o secretário de Saúde, Juliano Nogueira. Ele explicou que nos primeiros dias do ano, Ipatinga chegou a um colapso no atendimento dos casos de COVID-19.









O retorno às aulas presenciais nos estabelecimentos de ensino públicos e privados também está autorizado, desde que todos cumpram os protocolos sanitários especificados no decreto municipal publicado na sexta-feira (22/1).





O secretário de Educação, Sérgio Mendes, comunicou que foi elaborado o Plano Municipal de Volta às Aulas, que está sendo entregue a todos os diretores de escolas municipais.





“Vamos garantir que nossos alunos e servidores da Educação retornem com segurança. Por isso criamos esse Plano, que deverá ser seguido por todas as unidades da rede de ensino”, disse.





O calendário letivo do município prevê a abertura das escolas no dia 4 de fevereiro, com retorno dos professores em escalas de revezamento para apresentar e adaptar o formato híbrido, que promove uma conciliação entre o ensino semipresencial e propostas de ensino on-line. As aulas terão início no dia 22 de fevereiro.





“Estamos preparando o ambiente. Coletamos informações com a direção de cada escola, e manteremos o diálogo constante, para que de forma assertiva retomemos a volta gradativa dos nossos alunos as escolas”, disse.





