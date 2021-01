COVID-19: Programação on-line marca o aniversário de Governador Valadares

Foi nessa margem do Rio Doce que a cidade de Governador Valadares nasceu, com a movimentação comercial de um porto de canoas, no início do século passado (foto: Tim Filho)









Os artistas locais, em suas apresentações, reforçarão o amor pela terra e essa certeza de que não se pode desistir de nada agora. “Tempos melhores vêm aí e o amor por nossa terra será essencial em nossa retomada”, disse Kevin.





A Corrida Rústica de Valadares e o Desafio Bike, competições tradicionais que sempre marcaram o aniversário da cidade, serão realizados neste ano em formato on-line. Os atletas poderão escolher onde e quando pedalar e correr. A única exigência é que sejam percorridas as distâncias previstas pela organização do evento e que se respeitem as normas de distanciamento social.





Na Corrida Rústica, os corredores podem optar pelos percursos de 5, 10, 15 e 21 quilômetros. Já no Desafio Bike, os trajetos são de 25, 50 e 75 quilômetros. O tempo e a distância poderão ser marcados por meio de aplicativos ou relógios com GPS e deverão ser apresentados quando o atleta for retirar a medalha. A comprovação poderá ser feita com celular, printscreen de tela, relógio ou foto do painel de esteira.





As inscrições para Corrida Rústica e Desafio Bike, que vão até o dia 17 de fevereiro, estão sendo realizadas pelo site da Prefeitura e na Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SMCELT), que está funcionando na Rua Afonso Pena, 3269, Centro. O valor é de R$ 30. Parte do dinheiro será destinado a instituições beneficentes.





Programação de aniversário





28/1 – Quinta-feira

10h - Participação no Lançamento da Pedra Fundamental do Hospital do Câncer

Local: BR-259/Fazenda Aroeira

Trevo saída para São Vitor





29/1 – Sexta-feira

09h - Entrega de chaves do Residencial José Amora Chaves

Local: Bairro Altinópolis





16h - Entrega dos títulos de regularização Fundiária

Local: Auditório da Prefeitura





19h - Exibição do Documentário Rafael Caires - Só coisa boa

Local: Redes Sociais da Prefeitura





30/1 - Sábado

08h - Cerimônia de Hasteamento da Bandeira e Benção Ecumênica

Local: Hall da Prefeitura





10h - LIVE: Alvorada com a Lira 30 de Janeiro

Local: CEU DAS ARTES / Evento transmitido pelas Redes Sociais





18h - LIVE “O AFETO NOS APROXIMA - Show com artistas da cidade”

Local: Açucareira / Evento transmitido pelas Redes Sociais

As comemorações docujo ponto alto ocorre sempre em 30 de janeiro, neste ano será menor e com grande parte dos. Por causa da pandemia do, a prefeitura preparou eventos com número reduzido de público e ações on-line para marcar as comemorações, programadas para três dias, apenas.