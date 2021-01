A pista foi totalmente interditada nos dois sentidos (foto: PMRv/ Divulgação)

Umtanque carregado de etanol, que trafegava pela, próximo a, na Região Centro-Oeste do estado, explodiu no início da tarde desta terça-feira (16/1), provocando a interdição do tráfego. A pista será lavada devido ao derramamento de combustível. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 23. O motorista sofreu ferimentos e foi socorrido e encaminhado para o Hospital São João de Deus.O veículo é de grande porte, composto por cavalo-trator e semirreboque. O acidente, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e Corpo de Bombeiros, ocorreu porque o semirreboque desacoplou, tombando e indo parar na margem da pista de rolamento, o que resultou na explosão.A pista foi totalmente interditada nos dois sentidos, devido ao risco de novas explosões. A Polícia Ambiental está no local, assim como representantes da empresa transportadora e os responsáveis pela carga.