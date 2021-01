COVID-19: Santa Casa de Passos aposta em teste mais ágil

Santa Casa de Passos investe em teste de COVID-19 com resultado mais rápido (foto: Santa Casa de Passos/divulgação)

de Misericórdia de Passos , no Sudoeste de Minas, está aplicando testes que prometem agilizar oda. O teste de antígeno indica o resultado em menor tempo após o recolhimento das

De acordo com a Santa Casa, a coleta de amostras é feita da mesma forma que o RT-PCR, por meio do cotonete. O que muda é a questão do resultado, porque o teste para detectar a presença do vírus é feito no local, sem depender do envio ao laboratório de apoio.

“A nova modalidade de exame complementa as demais opções de testes para detecção do Sars-CoV-2 disponíveis na instituição e é indicada para identificar a infecção atual de coronavírus em indivíduos com indícios e suspeita da doença, preferencialmente até o sétimo dia do início dos sintomas”, explica nota publicada pela Santa Casa de Passos.

Na nota, o responsável técnico pelo Laboratório de Análises Clínicas da Santa Casa de Passos, Dr. Renato Cassiano da Silveira, explicou que o exame de RT-PCR não deve ser descartado pelo indivíduo, principalmente nos casos em que a suspeita clínica for alta.

Passos segue com 2.870 pessoas infectadas pela COVID-19, sendo 52 mortes em decorrência do novo coronavírus.