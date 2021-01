De 18 pacientes de Manaus que vieram pra Uberaba, 8 estão com perfil de UTI

Momento da chegada ao Hospital Regional de Uberaba de um dos 18 pacientes que vieram de Manaus com a COVID-19 (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Dezoito pacientes (onze homens e sete mulheres, entre 30 e 70 anos) de Manaus com a COVID-19 que chegaram neste domingo (24/01) a Uberaba foram submetidos nesta segunda-feira (25/01) no Hospital Regional José Alencar, onde estão internados, à coleta de material para exame de sequenciamento genético para definir qual a cepa do vírus. O material foi encaminhado para o Laboratório da Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte.

Segundo o diretor técnico do Hospital Regional, Diego Amad, oito deles, apesar de estarem internados até o momento em leitos de enfermaria, estão com perfil de UTI, ou seja, se encontram em estado de alerta, visto as condições clínicas e o avanço da doença.

“Alguns chegaram com raio x na mão, mas o exame correto é a tomografia. Por isso todos foram submetidos a este exame. Medicamentos mais adequados ao tratamento também foram inseridos. Durante a noite, observamos que oito pacientes estão em condições clínicas mais preocupantes. Temos que aguardar a evolução do quadro, que pode mudar a qualquer momento.

Pelo número de pacientes, que aumentou de 12 para 18, separamos duas alas exclusivas para que não haja nenhum contato com outros pacientes COVID, até que tenhamos em mãos o resultado do exame que está em andamento no Estado”, informou Amad.

Segundo informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Uberaba, a Assistência Social do HR já se mobilizou, junto com a equipe de enfermagem, no sentido de garantir informações aos familiares.

“Uma estratégia está sendo montada para que isso ocorra da melhor forma possível, seja por ligação ou videochamada.

Todo custo operacional desta ação humanitária é por conta do Governo Federal, no que tange a logística, bem como o atendimento via SUS”.

A decisão da vinda dos pacientes de Manaus em situação de leitos de enfermaria para Uberaba aconteceu após pedido do governo de Minas Gerais e uma longa reunião entre a Prefeitura de Uberaba, Comitê Técnico-Científico de Enfrentamento à COVID-19 e os vereadores, na última sexta-feira (22/12).





Desde o início do colapso no sistema de saúde de Manaus, mais de 200 pacientes já foram transferidos para outros estados. A estratégia faz parte de uma força-tarefa realizada por meio de uma cooperação interestadual, com o apoio do Ministério da Saúde e Força Aérea Brasileira (FAB).

Na segunda onda, Uberaba registra 229 novos casos nas últimas 24h

Segundo o boletim divulgado na noite deste domingo (24/01), a cidade de Uberaba registrou 229 novos casos da doença e não registrou nenhum óbito.

Desta forma, já foram totalizados 12.128 casos confirmados da doença, sendo que destes 10.869 casos estão recuperados e 266 perderam a vida

Com relação da ocupação dos leitos públicos está 18% na UTI e 19% na enfermaria. Já na rede privada a ocupação é de 54% na UTI e 40% na enfermaria.