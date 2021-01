Polícia prende ladrões de carga em Medina

Caminhões foram encontrados na propriedade de um dos suspeitos, na zona rural de Medina (foto: PCMG/Divulgação)

Desmanche

Dois homens que eram procurados por crimes de roubos dede carga e receptação no Médio Jequitinhonha, Alto do Rio Pardo e Medina, foram presos nesta segunda-feira (25/1), na cidade de, Vale do Jequitinhonha.Segundo os policiais, um dos suspeitos, de 44 anos, já vinha sendo investigado. Os levantamentos apontaram que ele é um dos principais autores dede caminhões transportadores de carga que circulam pela Rodovia BR-251, na região do Alto Rio Pardo (Salinas, Curral de Dentro, Santa Cruz de Salinas) e Médio Jequitinhonha (Águas Vermelhas, Cachoeira de Pajeú).O suspeito foi localizado em sua propriedade situada na zona rural de Medina, divisa com. O local é de difícil acesso e tem saídas para as rodovias BR-251 e BR-116, estratégico para as suas atividades criminosas.Ao ser preso, ele tinha em seu poder uma espingarda calibre 12, com numeração raspada, vinte e cinco cartuchos calibre 20, um aparelho bloqueador de sinais (Jammer), três rádios comunicadores, dois celulares e váriasfurtadas.Na mata existente no terreno da cada do homem, foram encontrados um caminhão veículo Mercedes Benz/Atego, que tinha sido roubado no último dia 6, bem como a carga – abacate e cenoura, que estava apodrecidos e foram descartados no mato.Também no local havia um caminhão Volkswagen, com baú de, roubado no dia 11 deste mês, ainda com a carga de produtos alimentícios na câmara fria; um caminhão baú cinza, roubado há cerca de um ano; um motor de caminhão com numeração raspada, além de diversas peças de caminhão.Ainda foram apreendidos dois veículos (um VW/Saveiro de cor branca e um Vectra cinza), que seriam utilizados nos roubos.As investigações apontaram que o criminoso roubava os caminhões e os levava para seu terreno, passando sempre por estradas vicinais. No local havia uma estrutura utilizada para desmanche dos veículos.O outro suspeito, de 24, estava na residência e foi preso, pois as investigações apontam que ele é comparsa do outro.Os dois foram autuados em flagrante na Delegacia de Polícia Civil de Medina e encaminhados ao Sistema Prisional em Teófilo Otoni.O trabalho foi feito por policiais da Delegacia Especializada de Investigação e Repressão ao Furto, Roubo e Desvio de Cargas (DEPATRI) e da Delegacia de Polícia Civil de Medina, com apoio da Delegacia de Polícia Civil de