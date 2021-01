UFLA disponibiliza dois ultrafreezers para governo de MG armazenar vacinas

Universidade disponibilizou dois ultrafreezers para o Governo e ainda, com remanejamento, poderá ceder mais equipamentos. (foto: UFLA/Divulgação)

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) disponibilizou, para o governo de Minas Gerais, dois ultrafreezers, com a capacidade de refrigeração a temperaturas muito baixas, de -50°c a 86°c. Os equipamentos poderão ser usados para armazenar até 160 mil doses de vacinas contra a COVID-19, como a desenvolvida pela farmacêutica norte-americana Pfizer em parceria com a empresa de biotecnologia alemã BioTech que exige temperatura de -70°c para o armazenamento.



Até então, estes seriam os dois únicos ultrafreezers disponibilizados por universidade federal na Região Macro Sul de Minas Gerais, que envolve as Regionais de Saúde de Alfenas, Passos, Pouso Alegre e Varginha, totalizando 154 municípios.





Em documento enviado à Superintendência Regional de Saúde de Varginha, no dia 22 de Janeiro de 2021, assinado pela pró-reitora e coordenadora do LabCovid da Universidade Federal de Lavras (Ufla), Joziana Barçante, há dados técnicos sobre os dois equipamentos (ultrafreezer -80°c) “que se encontram a disposição para utilização no armazenamento de vacinas para ações de enfrentamento à COVID-19”.

“Reitero o compromisso da Universidade Federal de Lavras com a saúde pública, que representada por mim e por seu reitor, o professor João Chrysóstomo, tem enviado todos os esforços para auxiliar no enfrentamento à esta doença que tem afligido a todos nós”, diz o documento.

Um dos freezers tem capacidade para 547 litros, e outro de 570 litros. Dependendo da forma de armazenar os imunizantes dentro dos equipamentos seria entre 60 a 80 mil amostras cada um, algo em torno de 160 mil doses.

Os ultrafreezers atingem temperaturas muitos baixas, até -86°c e conseguem armazenar entre 60 a 80 mil amostras de vacina cada um. (foto: UFLA/Divulgação)

“São equipamentos caros, de pesquisa, geralmente são os grandes centros que trabalham com pesquisa que tem. Fizemos um remanejamento de amostras dentro da instituição para outros equipamentos e teríamos condições de liberar pelo menos mais um ou dois volumes desses ultrafreezers, caso seja demandado do Estado para o processo de enfrentamento à COVID”, disse Josiana à reportagem.