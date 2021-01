Enem 2020: tudo o que você precisa saber sobre o segundo dia de prova

Movimento de candidatos do Enem no campus da PUC-MG, no bairro Coração Eucarístico, em Belo Horizonte (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Neste domingo (24/01), mais de cinco milhões de estudantes participam do segundo dia de provas do), na tentativa de ter acesso a uma instituição de ensino superior.O exame, inicialmente agendado para novembro de 2020,



Os postulantes às vagas nas faculdades e universidades terão cinco horas para responderem as questões sobre matemática e ciências da natureza, que englobam as disciplinas de química, física e biologia. Cada prova objetiva terá 45 questões de múltipla escolha.



Os portões dos locais de prova serão abertos às 11h30 e fechados às 13h. A prova começa às 13h30 e termina às 18h30.

O que levar?

Por causa da pandemia, a máscara de proteção facial será item obrigatório para quem for prestar o exame. No momento da identificação do candidato, será necessário abaixar a máscara. Os órgãos de saúde recomendam que a parte da frente da máscara não deve ser tocada e as mãos devem ser higienizadas antes de recolocar o acessório.



Os estudantes também devem levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente e documento oficial de identificação com foto, como carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, passaporte e carteira de trabalho emitida após 27 de janeiro de 1997.



Não são aceitas cópias de documentos, mesmo que autenticadas, nem documentos digitais apresentados eletronicamente. Também não valem para identificação documentos como certificado reservista, certidão de nascimento ou de casamento, título de eleitor, CNH em modelo anterior à Lei nº 9.503/97, carteira de estudante, crachás de identidade funcional de qualquer natureza.



Quem perdeu os documentos pode apresentar Boletim de Ocorrência expedido por órgão policial há, no máximo, 90 dias do primeiro dia de aplicação do exame. Esses candidatos serão submetidos a identificação especial, com coleta de informações pessoais.



É permitido levar álcool gel para higienização das mãos, lanche, água e outras bebidas – com exceção das alcóolicas, é claro.



O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do Enem, recomenda que os alunos levem o Cartão de Confirmação da Inscrição. O documento pode ser acessado na Página do Participante, pelo link enem.inep.gov.br/participante

O que não levar?

Durante o exame, os candidatos não podem portar nenhum aparelho eletrônico, como telefone celular, tablet, fone de ouvido, smartwatch, calculadora, agenda eletrônica, ipod, gravador, pen drive, mp3, chaves com alarme, etc.

Também não é permitido o uso de relógio, óculos escuros, protetor auricular, boné, chapéu, viseira, gorro ou similares. Na lista de itens proibidos também estão caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borracha, régua, corretivo, livros ou anotações.

Esses objetos, caso o estudante leve para o exame, devem ser colocados dentro de um envelope, fornecido pelo aplicador de prova.



O edital não proíbe que o aluno leve bolsa ou mochila, mas elas não podem ser acessadas durante a prova.





COVID-19

No domingo passado, primeiro dia de prova, candidatos foram barrados em 11 locais de prova porque salas estavam lotadas e não era possível garantir o distanciamento. Portanto, mais do que nunca, neste ano a recomendação é para que os estudantes cheguem cedo.



O Inep informou que os candidatos barrados na semana anterior podem fazer a prova deste domingo normalmente e pedir a reaplicação da primeira parte do exame. Ou, se quiserem, podem deixar de comparecer neste domingo e requerer a reaplicação das duas provas.



O pedido de reaplicação deve ser feito entre os dias 25 e 29 de janeiro, na Página do Participante. Os casos serão analisados individualmente e a reaplicação ocorrerá em 23 e 24 de fevereiro.



Candidatos com sintomas de COVID-19 ou outra doença infectocontagiosa (como coqueluche, difteria, meningite, varíola, poliomielite, sarampo, rubéola, varicela, entre outras) também devem solicitar a participação na reaplicação, mediante a apresentação de laudo médico.



No documento digital, em formato PDF, PNG ou JPG, com tamanho máximo de 2MB, deve constar o nome completo do candidato, o diagnóstico com a descrição da condição, o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID), além da assinatura e da identificação do profissional competente, com o respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente, assim como a data do atendimento.



A orientação do Inep é que pessoas com sintomas não compareçam aos locais de prova. Quem se sentir mal durante a prova e não conseguir concluí-la não pode pedir reaplicação.



Em caso de quaisquer dúvidas, além do site do Inep, o candidato pode fazer contato pelo telefone 0800-616161.

Transporte

Em Belo Horizonte, onde mais de 93 mil estudantes devem prestar o exame, haverá reforço no transporte público. Segundo a BHTrans, 102 linhas de ônibus que atendem os locais de prova devem ter a oferta ampliada entre 9h30 e 12h30, e das 18h às 19h30.

O trânsito deve ser alterado nas imediações dos locais de prova e nos principais corredores de acesso.

O metrô de BH também terá operação especial. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, das 10h às 13h, o intervalo entre as viagens será reduzido para 15 minutos. Nos demais horários, o espaço entre a chegada dos trens será de 25 minutos. As estações permanecerão abertas das 5h40 às 21h30.