País tem 1.096 mortes por COVID em 24h e chega a 215.243, diz ministério

Brasil volta a ter mais de 1 mil mortos num dia por COVID-19 (foto: FIocruz/Divulgação)

O Brasil registrou 1.096 novas mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 22. Com isso, chega a 215.243 o número total de óbitos no país pela doença.



No mesmo intervalo, foram contabilizados 56.552 novos casos da covid, elevando o total de registros da doença no Brasil para 8.753.920.



Regiões

Amazonas

Por região, o Sudeste é o que tem maior número de casos, 3.136.213, e de mortes pelo novo coronavírus, 99.427.Em seguida, o Nordeste aparece com 2.086.847 registros da doença e 50.438 óbitos. O Sul do país tem 1.597.557 casos e 25.594 mortes.E, nesta sexta, segundo dados do Ministério da Saúde, o Norte do Brasil, região onde está localizado o Estado do Amazonas, ultrapassou o Centro-Oeste em número de casos e mortes. Já são 967.921 registros e 20.469 óbitos. O Centro-Oeste contabiliza 965.382 casos e 19.315 mortes.O Estado do Amazonas, que vive uma crise no sistema de saúde em razão do aumento dos casos e mortes pela covid-19, registrou nas últimas 24 horas 132 mortes e 3.975 novos casos da doença.Ao todo, o Estado contabiliza 245.157 registros da covid e 6.889 mortes.