Anvisa aprova uso emergencial de mais 4,8 milhões de doses da Coronavac

O pedido tinha sido feito pelo Instituto Butantan na segunda-feira (18/01).Este novo pedido de autorização é para o uso emergencial de todas as doses envasadas pelo Butantan. Isso porque o instituto tem esses 4,8 milhões de doses já prontos. Estas unidades precisaram de uma avaliação à parte por terem sido envasadas e rotuladas no Brasil.

No início da semana, o diretor do Butantan, Dimas Covas, ao falar sobre o novo pedido de uso emergencial, afirmou que, se fosse aprovado, valeria para o restante das vacinas produzidas pelo Butantan. O instituto paulista assinou com o laboratório chinês Sinovac um acordo de transferência de tecnologia, em setembro do ano passado, o que permite que a CoronaVac seja produzida no Brasil pelo Butantan.





“Entramos com o pedido de uso emergencial, agora, para todas as doses que serão produzidas pelo Butantan. A primeira parte de 4,8 milhões, já em disponibilidade, à medida que for feita essa segunda autorização. Uma vez aprovada, a produção do Butantan será feita de acordo com essa autorização e não haverá necessidade de todo lote ser requisitado”, explicou o diretor.