Universidades vão dar suporte à vacinação contra a COVID-19 em Valadares

A parceria entre a prefeitura e a Univale já existe há algum tempo e ocorre durante as campanhas de vacinação com a participação de alunos dos cursos de Medicina e Enfermagem. Com a UFJF/Campus Governador Valadares, especificamente para campanhas de vacinação, é nova.









O prefeito de Governador Valadares, André Merlo, disse que a interlocução entre o meio acadêmico e o município é porta para o fomento de melhorias para a população.





”Nós, enquanto gestores, precisamos ter sabedoria para agir em prol da população, e quanto mais agentes estiverem envolvidos e empenhados, a prestação de serviços será melhor”, disse.

Particiapação da Univale





Nesta primeira fase, os alunos de Medicina da Univale estarão envolvidos no acompanhando o trabalho do setor de imunização durante a campanha de vacinação contra a COVID-19. Inicialmente, a responsabilidade deles será mais focada nos registros de dados, informou a direção da universidade.





Para os alunos, participar desse momento será fundamental na sua formação como futuros médicos. Antônio Célio, estudante do quarto período de Medicina está otimista.





“A vacinação contra a COVID-19 foi muito esperada por todos nós. E por isso, ter a oportunidade de colaborar com esse processo é muito gratificante. As experiências e o contato com demais profissionais da saúde têm proporcionado a nós, estudantes de Medicina, grandes aprendizados e muita satisfação em poder contribuir com a saúde pública no Brasil”, comentou.

