PBH recebe recomendação do MPMG para reabrir escolas particulares

Prefeitura determinou fechamento das escolas para conter pandemia do novo coronavírus (foto: Matheus Muratori/EM/D. A. Press) Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) foi notificada nesta quarta-feira (20/01) de uma recomendação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da cidade. O órgão recomenda a reabertura de escolas e demais instituições particulares, fechadas desde março de 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. de(PBH) foi notificada nesta quarta-feira (20/01) de uma recomendação dode Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da cidade. O órgão recomenda adee demais, fechadas desde março de 2020por causa da pandemia do novo









Ainda no documento, o Ministério Público alerta para possíveis punições à Prefeitura de BH caso a recomendação não seja aceita. “Conforme previsto em lei, o descumprimento de recomendações expedidas pelo MPMG podem resultar na adoção de medidas administrativas e em ações judiciais cabíveis contra os responsáveis.”





Apesar de combater essa medida de enfrentamento à pandemia, o MPMG diz que “a revogação do decreto não prejudica a adoção, pela Prefeitura de Belo Horizonte, de qualquer outra medida compatível com os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, e considerada necessária ao controle da transmissão da COVID-19”.



O promotor de Justiça Leonardo Duque Barbabella foi o responsável pela recomendação.





A Prefeitura de BH tem 15 dias para apresentar as informações solicitadas ao MPMG. De acordo com o Executivo belo-horizontino, a prestação de contas e possível defesa serão encaminhadas no prazo previsto.





Em BH, segundo dados dessa terça-feira (19/01) da prefeitura, 2.087 vidas já foram perdidas para a infecção causada pelo novo coronavírus. São 78.822 casos positivos: 6.010 pessoas apresentam sintomas da doença, e outras 70.725 estão recuperadas.