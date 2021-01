Vacinação em Coronel Fabriciano começou pelos internos de um lar de idosos

O Dr. Marcus Vinicius, prefeito de Coronel Fabriciano e médico geriatra, aplicou a primeira dose da vacina contra a COVID-19 em Luiz Cândido, de 67 anos de idade (foto: Divulgação PMCF)









O lote com 2 mil doses da vacina chegou de helicóptero, que pousou no Estádio Louis Ensch, na área central de Coronel Fabriciano. A Superintendência Regional de Saúde, reteve 1 mil doses e entregou outras 1 mil ao município.





Nesta quarta-feira (20/01), mesmo sendo feriado municipal em Coronel Fabriciano, em comemoração ao aniversário da cidade, as equipes de vacinadores da prefeitura estão em vários da cidade para imunizar outros idosos que sofrem de comorbidades e que tenham mais de 75 anos de idade.





Segundo o prefeito, a escolha pelos mais velhos e doentes se deve ao fato de que essas pessoas figuram entre as principais vítimas fatais do novo coronavírus.





“Esse é o nosso primeiro público-alvo priorizado. Depois vamos vacinar outros grupos, como pacientes renais crônicos, pessoas com insuficiência cardíaca congestiva, diabéticos, em tratamento de oncologia e outros”, disse.





Os profissionais de saúde virão em seguida, com prioridade para os que estão na linha de frente no tratamento de pacientes infectados ou suspeitos, como os que atuam nas UTIs, Centro de Referência à COVID-19 e vacinadores.





O prefeito ainda disse que uma lista com 890 pessoas integra o primeiro grupo a receber a vacina. Ele pediu que nenhum idoso saia de casa nesse primeiro momento, já que os agendamentos serão feitos pela secretaria municipal de saúde, via telefone. A equipe vacinadora irá de casa em casa, como fez na campanha contra a gripe. A previsão é que em 20 dias será aplicada a segunda dose.

Em, as primeiras doses daforam aplicadas nos internos do Lar dos. O primeiro imunizado foi Luiz Cândido Rodrigues Bastos, de 67 anos. Quem aplicou a vacina foi o prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius da Silva Bizarro (PSDB), que é médico geriatra e conhecido no meio político como