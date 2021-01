Divinópolis implanta unidade móvel para vacinar profissionais de saúde

Divinópolis pretende vacinar 7 mil profissionais de saúde na primeira fase de imunização (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis)



Com o plano municipal de vacinação contra a COVID-19 quase concluído, Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, já está preparada para receber as doses da vacina e iniciar imediatamente a aplicação. A declaração foi feita pela vice-prefeita Janete Aparecida (PSC) e pelo secretário municipal de Saúde, Alan Rodrigo Silva, em coletiva nesta segunda-feira (18/01). A previsão é de que até o final desta semana a primeira pessoa seja imunizada.

Com percentual previsto em 2% da população nesta primeira leva, devem ser imunizados os profissionais de saúde que atuam na linha de frente na urgência e emergência e em Centro de Terapias Intensivas (CTI’s).



“Inicialmente, até porque o quantitativo é bem restrito, nós vamos começar com uma equipe de seis táticos móveis que farão essas imunização nos locais que essas pessoas trabalham, hospitais, UPA”, explica o secretário. Divinópolis deve receber pouco mais de 4 mil doses que deverão ser aplicadas em 24 horas. A segunda dose deve ocorrer em 28 dias.

Só de profissionais de saúde, segundo a série histórica observada em outras campanhas de imunizações, são 7 mil. A primeira fase ainda engloba idosos com mais de 75 anos. “A gente tem um déficit que acreditamos que na medida em que a produção do Butantan for estabilizando a gente vai recebendo, até porque o modal logístico é bem eficiente, bem rápido para chegar na ponta. A gente acredita que em pouco tempo tenhamos já uma nova leva de imunes para imunizar este grupo”, comenta.

Idosos em casas de longa permanência com convênio com o município são cerca de 300 a serem imunizados. O número não contabiliza aqueles internos de instituições totalmente privadas. Não há um levantamento de quantas pessoas, no total, integram este primeiro grupo prioritário. O segundo, ainda sem data, é o de pessoas com comorbidades e o terceiro da população em geral. Para este último grupo, o esquema de vacinação será por meio de drive-thru com suporte do tático móvel.

“Depois de instaladas, essas equipes do tático móvel permanecerão durante todo o tempo de imunização, para que as pessoas em situação de cama, de vulnerabilidade social, que não podem se deslocar até as unidades, recebam as vacinas em casa”, explica Silva.

O esboço também prevê um forte aparato de segurança com apoio da Polícia Militar (PM), desde o transporte dos imunobiológicos até a aplicação. “A gente pede a população respeito aos critérios, respeito aos profissionais que estão ali trabalhando, fazendo seu ofício (...) A gente teve relatos na campanha de Influenza, no ano passado, por exemplo, de ataque a profissionais, teve perda de imunobiológicos, chutaram a caixa de vacina”, relata o secretário. Ele ainda faz um apelo. “População, a gente sabe o anseio de todos, mas os critérios são mensurados, eles veem do Ministério da Saúde e são no mínimo razoáveis”.

Compra de vacinas





Com um termo de interesse assinado prevendo uma possível compra de doses, a vice-prefeita Janete Aparecida não descarta, até o momento, a possibilidade. “Não vai faltar vacina. Se Divinópolis precisar adquirir vacina com recurso próprio vai adquirir. Mas o governo federal já deixou bem claro que vai fornecer para todas as cidades do país”, comentou. Disse que o que cabe ao município já foi feito.

“Agora, estamos só esperado que o estado nos avise o seguinte: é na terça, é na quarta, é na quinta. Que realmente seja o mais rápido possível”, enfatizou.

Mesmo com o início da imunização, a fiscalização para cumprimento das normas sanitárias serão mantidos. “Não pense que por você estar imune que você pode sair sem máscara, abraçando todo mundo, que não precisa respeitar o distanciamento. Durante esses próximos meses precisaremos estar muito atentos porque quem vai decidir a hora de parar, que estaremos livres disso é a ciência e temos que aguardar”, afirmou.

A primeira pessoa a ser vacinada já foi escolhida, a partir de observações técnicas. Será uma profissional de saúde, da linha de frente. A identidade da mulher ainda não foi revelada.

*Amanda Quintiliano especial para o EM