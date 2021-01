Valadares deixa o Minas Consciente e vai decidir sobre abertura do comércio

A manifestação, com gritos de "queremos trabalhar" e apitaço, aconteceu no momento em que o prefeito André Merlo decidia pela autonomia para flexibilizar as atividades econômicas (foto: Tim Filho) educação física e trabalhadores das academias de ginástica e musculação, alternado com silvos de apito, em frente ao prédio da Prefeitura de Governador Valadares. A manifestação aconteceu na manhã desta segunda-feira (18/1). “Queremos trabalhar, queremos trabalhar!” Esse era o grito de dezenas de profissionais dee trabalhadores das academias de ginástica e musculação, alternado com silvos de apito, em frente ao prédio da Prefeitura deaconteceu na manhã desta segunda-feira (18/1).





Mesmo com o apitaço e o clamor dos profissionais, a reunião transcorreu tranquilamente, sem que os manifestantes soubessem que na sala estava sendo planejada, naquele momento, a flexibilização desejada por eles. E outra novidade: a saída de Governador Valadares das rédeas do Plano Minas Consciente.





O promotor público Randal Biachini Marins, que participava da reunião, já havia informado ao prefeito André Merlo que, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), a autonomia para gerir o funcionamento do comércio e outras atividades econômicas passava a ser da prefeitura.

Mas, para colocar em prática a autonomia, ficou decidido que a prefeitura vai analisar, juntamente com o Ministério Público e os profissionais da saúde, as alternativas para "flexibilizar o funcionamento dos setores de forma consciente, para que possamos salvar vidas e preservar a economia", conforme afirmou Merlo.





“Sempre trabalhamos para equilibrar saúde e economia e vamos continuar com este comportamento. Vamos traçar novas estratégias com mais autonomia para continuar com ações de prevenção e combate ao novo coronavírus bem como o funcionamento do comércio com restrições. Acredito que até o fim da semana publicaremos um decreto com novas determinações”, disse o prefeito.





Para acalmar os ânimos, o chefe de gabinete do prefeito, André Zãn, desceu e foi até os líderes da manifestação entregar uma nota com o resumo da reunião, informando que as providências para que todos trabalhem já estavam sendo tomadas. Outras categorias, como os profissionais dos salão de beleza, bares e restaurantes, também poderão trabalhar em breve, conforme informou a prefeitura.