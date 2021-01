Governador Valadares: Duplicação da BR-116 é tema de audiência da ANTT

O viaduto da BR-116 sobre a Avenida JK, em pista simples e com proteção deteriorada, foi indicado como prioridade para as obras de duplicação (foto: Tim Filho/Esp. para o EM)





A Prefeitura de Governador Valadares participou da primeira sessão, com os secretários de Planejamento, Jackson Lemos; de Desenvolvimento, Hilton Manoel; com o chefe de Gabinete André Zãn; e com o deputado federal Hercílio Coelho Diniz (MDB).

Na audiência, quem fez as ponderações em nome de Governador Valadares foi o deputado Hercílio Coelho Diniz. Ele explicou que a duplicação da rodovia entre o Rio e Valadares, especialmente no trecho urbano da cidade mineira, é uma das principais demandas de infraestrutura da região.





“Além das reivindicações previstas no projeto, como é o caso da duplicação do viaduto sobre a Avenida JK e da Ponte São Raimundo, um dos nossos principais pleitos, solicitamos a construção de passarelas para pedestres e bicicletas e de mais 3 quilômetros entre o viaduto que liga as BR-381/451 até o acesso ao novo Hospital Regional com a MG-259”, disse.





A reivindicação para que a duplicação fosse estendida até o entroncamento da BR-116 com a BR-259, no trevo conhecido como “Quilômetro seis”, foi feita pelo deputado durante a audiência.



Ele justificou seu pedidos aos diretores da ANTT alegando que a obra será essencial para o acesso até o Hospital Regional, que está sendo construído próximo ao entroncamento e vai atender a uma população de 1,5 milhão de pessoas, de 86 municípios do Leste de Minas.





O deputado Hercílio Coelho Diniz explicou que, de acordo com o projeto, as obras podem iniciar no quarto ano da concessão. As obras de duplicação da Ponte de São Raimundo e os demais trechos da rodovia em Governador Valadares terão prioridade.



Prazo para resposta

Durante a audiência, a ANTT garantiu que vai analisar as observações e o prazo para resposta e ajuste dos estudos previsto no edital é até o mês de abril.





“Mas vamos nos empenhar para antecipar esse retorno da ANTT. Estamos trabalhando para agilizar esse processo e conseguir melhorar a mobilidade, reduzir os acidentes e dar ainda mais fluidez ao tráfego da nossa região”, informou.

