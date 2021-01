Lagoa Santa inaugura Central de Vacinação e apresenta plano de imunização

Câmaras conservam vacinas nas temperaturas de 2 a 8 graus e têm alarmes para falta de energia elétrica e portas abertas (foto: Divulgação/Prefeitura de Lagoa Santa) vacinação contra a COVID-19, Lagoa Santa, Região Metropolitana de Belo Horizonte, inaugura nesta segunda-feira (18), a Central Municipal de Imunobiológicos. A estrutura conta com 11 câmaras frias com sistema de homogeneização de temperatura em diversos níveis capazes de armazenar cada uma 3,5 mil doses da vacina, chegando no total de 38,5 mil doses. A Central também vai armazenar outros tipos de imunizantes. Em consonância com os passos dados pelo governo de Minas Gerais na, Região Metropolitana de Belo Horizonte, inaugura nesta segunda-feira (18), a. A estrutura conta com 11com sistema de homogeneização de temperatura em diversos níveis capazes de armazenar cada umachegando no total de 38,5 mil doses. A Central também vai armazenar outros tipos de imunizantes.

Já a construção do local ficou em R$ 230 mil e foi realizada com recursos próprios da prefeitura e com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS). De acordo com o prefeito de Lagoa Santa, Rogério Avelar, a Central de Imunoliogicos vai trazer para a população, um local adequado para armazenar todos os tipos de imunizantes.

“Em um momento tão peculiar da vida do brasileiro, onde a falta de uma estrutura física inviabiliza uma melhor logística que atenda às necessidades da população, vemos que em Lagoa Santa, as ações bem planejadas e executadas cumprem um papel de qualificar os serviços públicos de saúde”.

Ainda segundo o prefeito, para garantir a qualidade das vacinas, o local terá gerador e não dependerá da Cemig para a geração de energia. A estrutura contará com sistema de segurança 24 horas por dia, com vigias e câmeras.

Local ainda vai contar com almoxarifado para armazenar insumos (foto: Foto: Divulgação/Prefeitura de Lagoa Santa) De acordo com secretário de saúde Lagoa Santa, Gilson Urbano,a cidade é a primeira da região a ter uma estrutura de armazenamento de vacinas e com isso, poderá ser uma central da região. “Agora cidades como Santana do Riacho não dependerá mais de Belo Horizonte para ir buscar vacina, nós temos espaço para atender outras cidades e o deslocamento não será mais grande”.

Em relação ao anúncio de que Minas Gerais recebe nesta segunda-feira, 577 mil doses da CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac e produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, a Secretaria Municipal de Saúde ainda não tem informações da quantidade de doses que o município vai receber nesse primeira entrega.

Plano Municipal de Vacinação

O secretário de Saúde, Gilson Urbano, apresentou o Plano Municipal de Vacinação que vai seguir as diretrizes do Plano Nacional de Vacinação em que os grupos prioritários serão idosos institucionalizados, comunidades indígenas e profissionais da saúde que estão na linha de frente.

“Já escolhemos a primeira instituição que vai receber as primeiras doses. Iremos começar simbolicamente no Asilo São Vicente de Paulo. Também iremos vacinar os profissionais da saúde que estão na linha de frente, como os profissionais do Hospital da Aeronáutica e da Santa Casa de Lagoa Santa.”