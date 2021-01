Uberlândia lança plano de vacinação e espera definição do governo federal

Secretário de Saúde disse que plano se adapta ao volume de doses recebidas (foto: Valter de Paula/Secom/PMU) Uberlândia, no Triângulo Mineiro, apresentou o plano de vacinação do município que tem grupos prioritários e 100 mil seringas, mas ainda não tem previsão de quando receberá a vacina. O município também não foi informado pelo Ministério da Saúde quantas seriam as doses do imunizante reservadas para a população local. A Prefeitura de, no Triângulo Mineiro, apresentou odo município que tem grupos prioritários e 100 mil, mas ainda não tem previsão de quando receberá a vacina. O município também não foi informado peloquantas seriam as doses do imunizante reservadas para a população local.





LEIA MAIS 12:39 - 12/01/2021 Mesmo com números em alta, não haverá restrição do comércio em Uberlândia

09:15 - 12/01/2021 Com aumento dos casos de COVID-19, Uberlândia reabre 16 leitos de UTIs

12:15 - 11/01/2021 Em 10 dias Uberlândia confirmou mais de 3,4 mil casos de COVID-19 quatro fases para a aplicação da vacina, levando em consideração determinações do Ministério da Saúde. Na primeira fase serão vacinados profissionais de saúde e idosos com mais de 75 anos ou em instituições como asilos ou internação psiquiátrica, além de acamados e povos indígenas. Na segunda fase, os demais idosos receberão as doses. Na fase seguinte, virão pessoas com comorbidades crônicas, transplantados e com obesidade. Na quarta e última fase, participarão da vacinação profissionais da educação, pessoas com deficiência severa, primeiros socorristas, funcionários do sistema prisional e detentos, além de funcionários do transporte coletivo e transportadores rodoviários. Foram definidaspara a aplicação da vacina, levando em consideração determinações do Ministério da Saúde. Na primeira fase serão vacinados profissionais de saúde e idosos com mais de 75 anos ou em instituições como asilos ou internação psiquiátrica, além de acamados e povos indígenas. Na segunda fase, os demais idosos receberão as doses. Na fase seguinte, virão pessoas com comorbidades crônicas, transplantados e com obesidade. Na quarta e última fase, participarão da vacinação profissionais da educação, pessoas com deficiência severa, primeiros socorristas, funcionários do sistema prisional e detentos, além de funcionários do transporte coletivo e transportadores rodoviários.





Contudo, o secretário municipal de Saúde, informou que dentro desses grupos poderá haver ainda mais segmentação, pois pode ser que a quantidade de doses enviadas pelo governo federal não seja suficiente para a primeira leva de vacinação. “Temos a expectativa de vacinar 18 mil trabalhadores de saúde e 85 mil idosos. Mas, para contemplar todo o grupo da primeira fase, pedimos para que estas pessoas, com exceção das ILPIs (Instituições de Longa Permanência) que já temos o registro, façam o cadastro da vacinação, atualizem os dados para que os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde possam entrar em contato e fazer o agendamento”, afirmou.





cadastramento das pessoas que serão contempladas na fase 1 do plano de imunização. No cadastro, será necessário preencher os dados pessoais, endereço e telefone. A partir desta segunda-feira (18/01), a Prefeitura vai disponibilizar em seu portal na Internet um formulário paradas pessoas que serão contempladas na fase 1 do plano de imunização. No cadastro, será necessário preencher os dados pessoais, endereço e telefone.





Estrutura



De acordo com o Município haverá agendamento para distribuição da vacina e as salas que existem hoje poderão não ser usados, uma vez que ao planejamento é usar espaços abertos em locais da próprio prefeitura para as aplicações. Isso evitaria aglomerações e trânsito de pessoas em unidades de saúde.





Foi informado que no estoque municipal há cerca de 100 mil seringas agulhadas e, ainda no ano passado, foi realizado um pedido de outras 400 mil seringas. O Estado de Minas Gerais também já começou distribuição desses materiais referente a um compra ainda de 2020 de 50 milhões de unidades.





Os profissionais da atenção básica da rede municipal já estão escalados para a campanha. O local de armazenamento das doses já foi preparado, com todos os equipamentos necessários para conservar as vacinas e até segurança para evitar roubos.



Convênio com Butantan





A espera pela distribuição só se dá, segundo o município, porque o governo federal requisitou toda a produção da vacina feita pelo Instituto Butantan. Se não fosse o caso, Uberlândia tem um convênio com a instituição paulista que previa a compra de 400 mil doses do imunizante contra o novo coronavírus. “O Ministério da Saúde que vai coordenar a vacinação no Brasil, mas estamos preparados para qualquer tipo de vacinação. Se fosse o caso de receber as 400 mil doses, o nosso modelo seria diferente. Agora vamos depender daquilo que o governo fizer de remessa ao Estado de Minas e aquilo que o Estado fizer de remessa ao município de Uberlândia”, disse o prefeito Odelmo Leão.