Em 10 dias Uberlândia confirmou mais de 3,4 mil casos de COVID-19

Uberlândia contabiliza 760 mortes por coronavírus (foto: Reprodução/Will7) Uberlândia, no Triângulo Mineiro, confirmou 3.447 casos de COVID-19, o que aponta uma tendência de crescimento dos números no município. Em todo o mês de dezembro, por exemplo, foram pouco mais de 4 mil casos da doença. A ocupação de leitos de UTI exclusivos para pacientes graves de COVID-19 atingiu mais de 90%. Nesta terça-feira (12/01) será realizada uma nova reunião do comitê municipal de enfretamento ao novo coronavírus.



LEIA MAIS 11:34 - 11/01/2021 Vítima da COVID-19, Stanley Gusman será homenageado no Alterosa Alerta

11:05 - 11/01/2021 Lojas do Centro de BH passam por fiscalização e recebem orientações

15:59 - 06/01/2021 COVID-19: TJMG decreta luto pela morte de juiz em Uberlândia confirmações em apenas um dia. Logo nos primeiros 10 dias de 2021,, no Triângulo Mineiro, confirmoucasos de, o que aponta uma tendência dedos números no município. Em todo o mês de dezembro, por exemplo, foram pouco mais de 4 mil casos da doença. Ade leitos deexclusivos para pacientes graves de COVID-19 atingiu mais de. Nesta terça-feira (12/01) será realizada uma nova reunião do comitê municipal de enfretamento ao novo coronavírus.De acordo com o boletim municipal, divulgado neste domingo (10/01), Uberlândia tem 46.554 casos de COVID-19 confirmados. Em 24 horas, foram mais 307 casos. Durante o início de 2021, houve um pico de 526em apenas um dia.



Atualmente, a ocupação de leitos de UTI de maneira geral, incluindo outras doenças, chegou a 94% no município. Em relação aos leitos exclusivos para pacientes com o coronavírus, a ocupação atinge 90%. Essa é a segunda vez que esse tipo de leito chega a essa porcentagem em janeiro. Isso já tinha acontecido no última dia 7.



Em novembro de 2020, a prefeitura desativou 42 leitos de UTI específicos de COVID-19 em duas unidades municipais, sendo 10 estão no Hospital Municipal e 32 estão no anexo da unidade, no Centro da cidade. À época, foi informado que esses mesmos leitos poderiam ser ativados caso houvesse aumento de demanda.



A prefeitura informa que as Unidades de Atendimentos Integrado (UAI's) possuem 29 leitos de emergência com estrutura semelhante a UTI, com respiradores, monitores, medicamentos e equipe médica e de enfermagem. No momento, há 17 deles vagos.





Mortes



Uberlândia contabiliza 760 mortes por coronavírus e há ainda um óbito suspeito. Desde o início de 2021, houve 16 mortes do tipo no Município. Em todo o mês de dezembro, foram 27 mortes por COVID-19.





Fase intermediária



Desde outubro do ano passado, Uberlândia não faz parte do plano Minas Consciente e criou plano próprio para o controle das atividades para combate à COVID-19. Desde então, a cidade está na chamada Fase Intermediária do programa local, ainda que tenha flexibilizado algumas atividades nos últimos meses.





Duas vezes por semana o Núcleo Estratégico do Comitê Municipal de Enfrentamento à doença se reúne e pode tomar novas decisões sobre as atividades locais. Existe a expectativa de que haja novo controle do comércio e de eventos locais com o aumento das estatísticas.