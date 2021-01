Lojas do Centro de BH passam por fiscalização e recebem orientações

Lojista é orientado a fechar loja de perfumaria (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) fiscalização no Centro da cidade. Na manhã desta segunda-feira (11/01), uma loja de roupas e uma lanchonete receberam orientações para seguirem a determinação, que estava sendo descumprida no momento que a Guarda Municipal chegou. O primeiro dia do decreto em vigor , que determinou o fechamento de todo o comércio não essencial em Belo Horizonte, começou comno Centro da cidade. Na manhã desta segunda-feira (11/01), uma loja de roupas e uma lanchonete receberam orientações para seguirem a determinação, que estava sendo descumprida noque a Guarda Municipal chegou.









Guarda Municipal orienta que os clientes da lanchonete consumam os alimentos fora do estabelecimento (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Outro estabelecimento recebeu orientações. Uma loja, que tem alvará de perfumaria, estava funcionando e, de acordo com a Guarda Municipal, o dono do estabelecimento foi orientado a fechar as portas e seguir o decreto. Além disso, reforçaram que se o local fosse aberto novamente, sofreria com uma interdição.





O estabelecimento em questão, tem outro impasse. A loja que fica localizada na Rua dos Tupinambás, tem um alvará de perfumaria e no momento da autuação, também estava vendendo roupas. Segundo a Guarda Municipal, uma investigação à parte poderá ser feita pelo Fiscal de Postura, para averiguar a situação da loja.





De acordo com Ricardo Silva, guarda municipal, ambas as lojas receberam orientações e nenhuma multa ou interdição foi feita na ronda de manhã. As fiscalizações continuarão ao longo do dia, com apoio dos departamentos de Ordem Pública, Missões Especiais e Fiscais de Postura.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra