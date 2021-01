Vítima da COVID-19, Stanley Gusman será homenageado no Alterosa Alerta

Nascido em Eugenópolis, na Zona da Mata, Stanley Gusman também era advogado e escritor (foto: TV Alterosa/Arquivo)







O apresentador do Alterosa Alerta, Stanley Gusman, morto nesse domingo aos 49 anos em decorrência da COVID-19, será homenageado em uma edição especial do programa nesta segunda-feira.





O Alterosa Alerta especial será apresentado por Leopoldo Siqueira e vai ao ar às 12h45, depois do Alterosa Esporte. A informação é do gerente de jornalismo da emissora, Ricardo Carlini.









O Governo de Minas presta sua solidariedade aos familiares e amigos e aos Diários Associados pelo falecimento do jornalista Stanley Gusman", diz nota do estado divulgada nesta manhã.





A Polícia Militar também se manifestou hoje. “A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Centro de Jornalismo Policial (CJP), lamenta profundamente o falecimento do apresentador Stanley Gusman, em decorrência de complicações da COVID-19. Stanley era filho de Sargento da PM, grande comunicador e admirador da nossa gloriosa corporação. Deus o ilumine!”, diz a mensagem publicada no Facebook.









Ricardo Carlini lembrou, no Twitter, o bordão do colega de trabalho: “Vem comigo, Minas Gerais!”





O Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais (SJPMG) divulgou uma nota nesta manhã e lembrou um pouco da trajetória de Gusman. Advogado e escritor, com passagens também pela Band, ele apresentava o Alterosa Alerta há cerca de cinco anos. "O SJPMG presta solidariedade aos parentes, colegas de trabalho e amigos de Stanley e deseja força para sua família e de todos os que se foram vitimados por essa doença. Já são mais de 200 mil mortos no Brasil e quase 2 milhões mundo afora", publicou o sindicato.



Associação Mineira de Rádio e Televisão (AMIRT) também lamentou a morte de Stanley. “Neste momento de dor, a AMIRT se solidariza com familiares, amigos e admiradores e deseja sinceras condolências. A entidade acredita que Stanley cumpriu com êxito sua missão na vida de todos que fizeram parte da sua trajetória pessoal e profissional”, diz a (AMIRT) também lamentou a morte de Stanley. “Neste momento de dor, a AMIRT se solidariza com familiares, amigos e admiradores e deseja sinceras condolências. A entidade acredita que Stanley cumpriu com êxito sua missão na vida de todos que fizeram parte da sua trajetória pessoal e profissional”, diz a nota publicada no portal da entidade





Em sua última publicação no Instagram, em 21 de dezembro, o apresentador escreveu: "Posso contar com vocês? As cobranças são muitas. Só a benção de Deus e o apoio dos meus mineiros me mantém de pé! Contem comigo. Eu conto com vocês!".



Em sua última publicação no, em 21 de dezembro, o apresentador escreveu: “Posso contar com vocês? As cobranças são muitas. Só a benção de Deus e o apoio dos meus mineiros me mantém de pé! Contem comigo. Eu conto com vocês!”.





O jornalista teve o diagnóstico confirmado antes da virada do ano. Na última segunda-feira (04/01) foi levado ao Hospital Villa da Serra, em Nova Lima, e diretamente direcionado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Na quarta-feira, apresentou melhoras, mas, no dia seguinte, piorou novamente. A equipe médica esclareceu que Stanley teve uma infecção secundária, decorrente da COVID-19.





Stanley Gusman deixa esposa, filho, os pais e irmãos. Devido às restrições impostas pela COVID-19, não haverá velório. O corpo do apresentador será cremado nesta segunda-feira no Cemitério Parque Renascer, em Contagem, na Grande BH. A cerimônia será restrita aos familiares e amigos próximos.