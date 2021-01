Itatiaiuçu: vereador Nélio Chaves está internado com COVID-19

Nélio Chaves segue internado no CTI e seu estado é estável e consciente. (foto: Redes Sociais/Divulgação) internado com COVID-19. Ele deu entrada no CTI do Hospital Vera Cruz, na capital, na manhã de domingo (10/01). O vereador mais votado nas eleições de 2020 em Itatiaiuçu, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), Nélio Chaves (Cidadania), estácom COVID-19. Ele deu entrada no CTI do Hospital Vera Cruz, na capital, na manhã de domingo (10/01).









Também vereadora de Itatiaiuçu, Adriana Camargos postou em sua rede social informação a respeito do estado do colega. “Como muitos já sabem da notícia, o vereador Nélio Chaves testou positivo para COVID-19. No momento ele está em isolamento, internado no hospital, recebendo medicações e sendo acompanhado pelos médicos. Seu estado de saúde é estável. Agradecemos as orações de vocês pela recuperação do nosso grande amigo Nélio. Acredito que ele sairá dessa situação muito mais forte e convicto do seu propósito por nossa cidade”, diz a mensagem.