COVID-19: Nova Lima pode ter vacinação nas residências e por drive-thru

A cidade de Nova Lima vive a expectativa de iniciar a vacinação contra o novo coronavírus (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Butantan

“Caso os governos estadual e federal não repassem mais insumos à medida que a vacinação avançar, faremos a aquisição por meio de um contrato que já assinamos.” A afirmação é do prefeito de, João Marcelo Dieguez, ao anunciar, nesta sexta-feira (15/1), que a rede municipal de saúde da cidade vive a expectativa de começar a vacinar os nova-limenses contra aPara isso foi elaborado um plano próprio. O Plano de Vacinação depende, apenas, que o Ministério da Saúde e a Anvisa aprovem a aplicação emergencial ou a liberação total das vacinas.Nova Lima tem, segundo o prefeito João Dieguez, condições de adotar estratégias específicas, seja em domicílio ou drive-thru, como ocorreu no ano passado com a imunização contra a gripe. "Isso dependerá da quantidade de doses que será entregue ao município”, afirma.O município dispõe, hoje, segundo ele, de 18 salas fixas de, estruturadas com câmaras de vacina, e duas volantes (em Água Limpa e Vila da Serra) em condições de serem usadas nessa campanha.“Contamos também com equipe e insumos necessários para começar a vacinar a população, como um estoque inicial de seringas”, diz o chefe do Executivo.Ainda como vice-prefeito, exercendo a função de chefe do município, ele assinou, em 16 de dezembro de 2020, memorando de entendimento junto ao Institutopara a aquisição da vacina desenvolvida em parceria com a Sinovac.“Tínhamos acertado, como alternativa, a compra de 200 mil doses da vacina para Nova Lima, mas o governo federal fechou a aquisição de toda a produção. O mais importante é que o plano nacional seja colocado em prática urgentemente.”