Homem é preso após contratar serviços de babá para cometer estupros em BH

Homem usava aplicativo de babás para entrar em contato com as vítimas (foto: PCMG)

Um homem de 20 anos foi preso ontem (14/01). Ele usava um aplicativo de contratação depara atrair as vítimas. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) o encontrou em casa, no

O primeiro crime aconteceu no dia 13 de dezembro de 2020 e a vítima tinha 18 anos. O segundo foi menos de um mês depois, no dia 3 de janeiro, com uma menina de 15 anos. Segundo a polícia, ele chamava um aplicativo de transporte para elas irem até sua casa. No meio do caminho avisava que um primo entraria no carro e ir até o destino final.

Na verdade, o ‘primo’ era o próprio autor. Eles terminavam a viagem juntos e chegando no local, levava a vítima para uma mata, amarrava seus braços e cometia o estupro. A escolha da região foi estratégica e permitia que o homem fosse embora a pé para sua casa, já que ela ficava a dois minutos de distância.

Em depoimento, o homem confessou os dois crimes e ao ser perguntado a motivação, segundo a polícia, ele respondeu “vem na minha cabeça e não consigo segurar”. Sem passagens pela polícia, o autor é casado e tem duas filhas e inicialmente, se cadastrou no aplicativo com a real intenção de procurar uma babá, mas nunca usou os serviços para este fim.

Os motoristas de aplicativo não tem envolvimento com o homem e, segundo a PCMG, ficaram indignados quando souberam do ocorrido.

Em coletiva, a delegada Isabella Franca reforçou a importância da vítima de violência sexual procurar um serviço de saúde e a polícia, para fazer a coleta do material genético do agressor, tomar outros cuidados necessários após a agressão e denunciar o ocorrido.

Outras vítimas não foram identificadas e com a prisão preventiva do homem, a investigação continuará e fará uma nova busca para localizar outras mulheres que tenham sido agredidas.





*estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria