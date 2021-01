Dois corpos são encontrados em cemitério clandestino em Uberlândia

Corpos estavam em covas rasas em uma área de invasão (foto: Vinícius Lemos/Divulgação) Dois corpos foram descobertos enterrados no Bairro Shopping Park, na região Sul de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. As duas vítimas teriam sido executadas no local, que seria usado como um cemitério clandestino do tráfico de drogas. Ainda não se sabe a identidade dos corpos desenterrados. foram descobertosno Bairro Shopping Park, na região Sul de, no Triângulo Mineiro. As duas vítimas teriam sidono local, que seria usado como umdo. Ainda não se sabe a identidade dos corpos desenterrados.





As polícias Militar e Civil receberam a informação de que neste local, que fica ao lado do Rio Uberabinha, em uma área de invasão, estariam na verdade três corpos. Pessoas que vivem ali teriam ouvido pedidos de socorro nesta semana. O Corpo de Bombeiros, então, fez escavações e buscas na área de mata.





As pessoas mortas eram dois homens, que tinha mãos e pés amarrados, além de estarem deitados em posição fetal, o que pode indicar execução. Porém não foi possível verificar a causa da morte e outros sinais de violência. Eles tinham tatuagens pelo corpo, o que pode ajudar na identificação.





Também chamou a atenção o fato da decomposição dos corpos ser avançada, o que contradiz a denúncia de que eles poderiam ser as pessoas que pediram socorro poucos dias antes.





Em um barraco da região, a polícia encontrou drogas. Especula-se que ali eram feitas torturas de pessoas perseguidas por traficantes. Apesar disso, as polícias ainda acham cedo vincular o cemitério clandestino a um chamado “tribunal do crime” na região com ação sistêmica.





Outras buscas foram descartadas e o trabalho agora é de saber quem são as vítimas e investigar a razão pela qual foram mortas e quem cometeu os possíveis homicídios.