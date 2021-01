Encontrados corpos das 4 vítimas do acidente com caminhão em Monlevade

Os Bombeiros estão com dificuldade para retirar o caminhão do Rio Piracicaba em razão da falta de visibilidade (foto: Luciano Vidal/ Reprodução )

Tragédia

encontrou, na noite desta quinta-feira (14/1), o corpo da 4ª vítima da queda de um caminhão no Rio Piracicaba, às margens da BR-381, em João Monlevade, Região Central de Minas.Três corpos foram levados ao Instituto Médico-Legal (IML) de João Monlevade para serem reconhecidos pelas famílias. Ainda resta uma vítima a ser retirada.O caminhão ainda não foi retirado do Rio Piracicaba. Os bombeiros estão com dificuldade de firmar o fio de aço no veículo pois há pouca visibilidade. Segundo a corporação, os militares devem voltar ao local na manhã desta sexta-feira (15/01).Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco mergulhadores já chegaram ao local - três de Itabira e dois de Ipatinga, no Vale do Rio Doce. Os militares calculam que o caminhão está a 20 metros de profundidade, ponto em que a visibilidade é praticamente nula.Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil chegou à região e conversou com os familiares das vítimas . Um representante da JFS mineradora também esteve presente.O caminhão caiu no Rio Piracicaba, às margens da BR-381, na tarde de quarta-feira (13), matando quatro pessoas: Carlos Sebastião Félix, Herivelton Damasceno Cardoso, Marciano Carvalho Abreu e José Geraldo Anísio Leite. Eles eram funcionários da JFS Mineradora e, na ocasião da tragédia, se deslocavam para pavimentar uma rua. Os bombeiros suspeitam de que o motorista perdeu o controle do veículo, que acabou caindo no rio.A operação de resgate teve início na manhã desta quinta-feira (14/1) e mobiliza cinco mergulhadores de batalhões da CBMMG de Itabira, Ipatinga, Timóteo e Coronel Fabriciano.O local do acidente é conhecido como "Ponte Torta" - o mesmo onde, em 4 de dezembro de 2020, um ônibus despencou, matando 19 pessoas *Estagária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira