LSDs escondidos em papel higiênico são apreendidos em penitenciária

As frações da droga foram enviadas pelos Correios, via Sedex (foto: Jairo Chagas)

De acordo com registros da Polícia Militar (PM), as centenas de frações da droga foram encontradas nesta terça-feira (12/01) e quarta-feira (13/01) após o procedimento padrão de análise por raio-x de todas as encomendas enviadas aos detentos da Penitenciária de Uberaba.

Na terça os policiais penais encontraram 100 frações da droga dentro de um rolo de papel higiênico. Já quarta-feira foram localizados escondidas da mesma forma 108 unidades de LSD.

De acordo com nota da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, “o preso que iria receber a encomenda será ouvido pelo conselho disciplinar e ficará impedido de receber kits enquanto não forem concluídas as investigações.

O remetente do Sedex terá o cadastro cancelado.

A direção da unidade prisional registrou a ocorrência e encaminhou as apreensões para a Polícia Civil, que investigará o caso.

Além disso, a Penitenciária abriu um procedimento administrativo interno para apurar o ocorrido”.

Os Correios também divulgaram nota à imprensa de Uberaba:

“Os empregados da empresa atuam de forma diligente visando identificar postagens cujo conteúdo esteja em desacordo com a legislação e que, inclusive, muitas operações policiais começam após a identificação via raio-x na fiscalização de produtos.

É de responsabilidade do remetente apresentar nota fiscal ou declaração do conteúdo enviado, no ato da postagem”.





