Enem: BHTrans vai oferecer mais ônibus na capital nos dias de provas

As 102 linhas da capital serão reforçadas para o Enem (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) ônibus que percorrem os corredores de Belo Horizonte vão ser reforçadas nos dois próximos domingos (17 e 24/1) para a aplicação das provas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). O quadro de horários havia sido reduzido em virtude do fechamento do comércio não-essencial na capital mineira, mas agora tentará atender ao máximo a demanda de estudantes.

Segundo a BHTrans, os ônibus serão reforçados a partir das 9h30, três horas e meia antes do início do fechamentos dos portões dos locais onde serão aplicados os exames – a prova começará 13h30 (horário de Brasília). Por sua vez, o quadro de horários terá mais viagens a partir das 18h, com o término do Enem.

A BHTrans orienta que os inscritos estejam atentos ao horário dos ônibus, aos intervalos das viagens e se programem para chegar ao local de prova com antecedência.





O metrô de BH também vai funcionar com menor espaço de viagens dos trens.

Das 10h às 13h, o intervalo entre as viagens será de 15 minutos e, no demais horários, de 25. As estações começarão a funcionar 5h40 e vão até 21h30.





Com apoio da Polícia Militar, a BHTrans também montou esquema especial para orientar os motoristas que vão trafegar pelos diversos corredores da cidade, com o objetivo de evitar tumultos ou aglomerações de veículos.