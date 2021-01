Homem filma partes íntimas de funcionária no banheiro de sacolão e é preso

Homem trabalhava no sacolão há 10 dias (foto: Google Street View/Reprodução) celular para filmar uma mulher dentro do banheiro feminino de um sacolão, na região Oeste de BH. Ele e a vítima, de 22 anos, são funcionários do estabelecimento. Um homem de 24 anos foi preso suspeito de usar aparelhopara filmar uma mulher dentro dofeminino de um sacolão, na região Oeste de BH. Ele e a vítima, de 22 anos, são funcionários do estabelecimento.

Ao comunicar a gerente, elas foram ao banheiro masculino e bateram na porta, até que o suspeito abriu e foi confrontado sobre a atitude.



Segundo relatos, de início o homem negou que estivesse filmando, mas afirmou que o celular visto era dele mesmo e estaria usando-o para questões pessoais.

De acordo com o Tenente Casal, da PM, dentro do sacolão há um local destinado para funcionários e ele é dividido com vestiários e banheiros. O banheiro feminino tem um buraco no rodapé, que liga ao masculino. Neste espaço estava o celular, segundo a vítima.

A gerente decidiu acionar a polícia e, devido aos relatos, o suspeito, a vítima e o celular foram encaminhados para a Delegacia da Mulher. O crime se encaixa no artigo 206-B do Código Penal Brasileiro, como registro não autorizado da intimidade sexual.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira