COVID-19: Atendimentos de rotina são suspensos em postos de saúde de MG

Prefeitura de São Sebastião do Paraíso vai priorizar pacientes com COVID-19 (foto: Wikipédia/divulgação)

A Prefeitura de, no Sul de Minas, suspendeu os atendimentos deem Postos de Saúde da Família () a partir desta quarta-feira (13/1).O objetivo é priorizar o atendimento dosinfectados pela. A medida deverá durar pelos próximos 15 dias.

De acordo com a prefeitura, o atendimento dos pacientes com COVID-19 vai ser priorizado nos 18 postos de saúde da cidade. Mas as pessoas que precisam de acompanhamento médico, com doenças crônicas como diabetes ou hipertensão e as gestantes não serão afetadas.

“O que está suspenso pelos próximos dias são as consultas não urgentes (de rotina) e o agendamento de exames que podem aguardar algumas semanas para serem realizados. Além disso, exames e atendimentos emergenciais, que não podem esperar, também serão realizados por nossas equipes”, afirma Ralph Diniz, secretário de saúde.

São Sebastião do Paraíso segue com 1.926 casos confirmados do novo coronavírus e 60 óbitos registrados. Na última semana, a cidade somou 154 casos da doença e mais seis mortes em decorrência do novo coronavírus.

“Priorizaremos os pacientes de COVID-19, sim, afinal de contas, vivenciamos o pior momento da pandemia desde março de 2020 e não podemos mais perder vidas de nossos amados familiares e amigos para esta doença. Entretanto, a nossa Administração jamais desamparará o nosso povo, não virará as costas para as suas necessidades – principalmente relacionadas à saúde”, ressalta.