Minas Consciente: estado tem apenas uma região na onda verde do plano

Dez regiões do estado estão na fase vermelha do Minas Consciente e só podem abrir o comércio essencial (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)









De acordo com o governador Romeu Zema (Novo), o momento em Minas Gerais é de precaução. Isso porque foi constatado um aumento de 6,5% nos casos confirmados no estado em relação à semana anterior e de 4,4% no número de óbitos nos últimos sete dias. Com isso, o chefe do Executivo estadual fez um apelo aos mineiros, reforçando que a vacinação deve começar entre o fim de janeiro e começo de fevereiro.





“Sei que todos já estão cansados de manterem estas restrições, de ficarem isolados, de usar máscara e manter o distanciamento social, mas nós precisamos deste esforço final. A vacina está para chegar a qualquer momento. Muito provavelmente neste final de janeiro ou início de fevereiro o processo de vacinação vai se iniciar. Peço encarecidamente à população que tome as medidas de precaução, porque os hospitais estão hoje com uma ocupação muito maior do que aquela que tivemos no primeiro pico da pandemia. Então todo o cuidado é recomendado”, disse Zema.





Veja como está cada região do estado no Minas Consciente





Dez das 14 macrorregiões se encontram na onda vermelha (Oeste, Centro, Jequitinhonha, Leste, Leste do Sul, Nordeste, Vale do Aço, Sudeste, Centro-Sul e Sul). Outras três estão na onda amarela (Norte, Noroeste e Triângulo Norte). Já a região Triângulo Sul permanece na onda verde.





Veja o que é autorizado em cada onda





Onda verde





Atividades artísticas, como produção teatral, musical e de dança e circo;

Cinemas, bibliotecas, museus, arquivos;

Parques, zoológicos e jardins;

Feiras, congressos, exposições, filmagens de festas, casas de festas, bufê;

Parques de diversão, discotecas, boliches, sinuca;

Bares com entretenimento (shows e espetáculos);

Serviços de colocação de piercings e tatuagens.





Onda amarela





Bares (consumo no local);

Autoescolas e cursos de pilotagem;

Salões de beleza e atividades de estética;

Comércio de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

Papelarias, lojas de livros, discos e revistas;

Lojas de roupas, bijuterias, joias, calçados, e artigos de viagem;

Comércio de itens de cama, mesa e banho;

Lojas de móveis e lustres;

Imobiliárias;

Lojas de departamento e duty free;

Lojas de brinquedos;

Academias (com restrições);

Agências de viagem;

Clubes.





Onda vermelha





Supermercados, padarias, lanchonetes, lojas de conveniência;

Bares e restaurantes (somente para delivery ou retirada no balcão);

Açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros;

Serviços de ambulantes de alimentação;

Farmácias, drogarias, lojas de cosméticos, lavanderias, pet shop;

Bancos, casas lotéricas, cooperativas de crédito;

Vigilância e segurança privada;

Serviços de reparo e manutenção;

Lojas de informática e aparelhos de comunicação;

Hotéis, motéis, campings, alojamentos e pensões;

Construção civil e obras de infraestrutura;

Comércio de veículos, peças e acessórios automotores.

O governo de Minas, por meio do, decidiu, nesta quarta-feira (13/01), que a região Noroeste passará para a onda amarela do programa. Com a mudança, prevista para entrar em vigor no sábado (16/01), algumas atividades deixam de funcionar, mas ficam abertos, por exemplo, bares (consumo no local) e salões de beleza (veja relação completa no fim da matéria).