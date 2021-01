Sol deve predominar em BH nos próximos dias, segundo previsão do Inmet (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

As chuvas continuam. Nesta quarta-feira (13/1), a previsão para a capital mineira é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas devem ficar entre 18°C e 30°C.

Nessa terça-feira (12/1), a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para temporais com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h válido até as 8h de hoje.





É preciso ter atenção redobrada nesta quarta-feira. "Ainda temos alerta para hoje. A precipitação deve dar uma trégua em parte do estado no fim de semana quando uma massa de ar seco vem se aproximar. Ela deve reduzir a possibilidade de chuvas em parte do estado. No Noroeste, no Triângulo e no Sul de Minas, ainda pode ter chuvas com mais frequência e intensidade. Nas outras regiões, incluindo BH, não. Mas as temperaturas devem ficar mais altas devido à baixa umidade do ar", disse o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Cleber Souza.





A capital mineira registrou nestes 11 dias do mês janeiro de 2021 um acumulado de precipitação de 241,5mm, a média climatológica para janeiro é de 329,1 mm, portanto, já choveu 73,4% do esperado para o mês.

O Inmet ressalta que a estação de referência, tanto para a climatologia mensal quanto para o percentual acumulado, é a estação climatológica principal situada no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de BH.

A maior chuva em 24 horas, já registrada nessa estação meteorológica referente ao mês de janeiro foi 171,8 milímetros em 24 de janeiro do ano passado.





Minas Gerais

Esta quarta-feira deve ser com o céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Sul/Sudoeste.

No Noroeste, Central Mineira e Oeste, o céu deve ficar nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Demais regiões, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. As temperaturas devem ficar de 14 a 34 graus.