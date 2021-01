Polícia esclarece invasão e venda de lotes em área de preservação de BH

Delegados Eduardo Vieira Figueiredo e Bruno Tasca atuaram na operação (foto: PCMG/Divulgação) suspeitos de integrarem um grupo que promoveu a invasão e a venda de lotes num terreno público, no Bairro Jardim Vitoria, a Polícia Civil realizou a segunda fase da Operação Tellus. Dois dos mandados foram cumpridos em BH e o outro, em Santa Luzia. Um deles é um policial militar da ativa. Todos são indiciados por crimes contra o patrimônio público e estelionato. Com o cumprimento de três mandados de busca e apreensão contra, no Bairro Jardim Vitoria, a Polícia Civil realizou a segunda fase da Operação Tellus. Dois dos mandados foram cumpridos em BH e o outro, em Santa Luzia. Um deles é um policial militar da ativa. Todos são indiciados por crimes contra o patrimônio público e estelionato.





venda ilegal de lotes de uma área pertencente ao município de Belo Horizonte. Os três alvos são suspeitos de serem os mentores intelectuais da associação criminosa. A operação desta terça-feira (12/01) é o desdobramento de uma investigação de suposto esquema criminoso de invasão , loteamento e. Os três alvos são suspeitos de serem os mentores intelectuais da associação criminosa.





Nos locais foram apreendidos celulares, aparelhos digitais e diversos documentos, como contratos de compra e venda vinculados ao terreno, que serão periciados. Foi determinante nas investigações, segundo os policiais civis, a participação da Guarda Municipal de Belo Horizonte (GMBH), que além de dar apoio à operação, conseguiu importantes informações.





As investigações tiveram início em meados de 2020, quando a Prefeitura de Belo Horizonte noticiou ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) que um terreno público, no Bairro Jardim Vitória, estava sendo alvo de invasões.





“Recebida a notificação, iniciamos as investigações de maneira estratégica, com o uso da inteligência da Polícia Civil e mapeamento. A partir de então, conseguimos identificar um suposto grupo que estaria atuando de forma organizada na região dos fatos e praticando delitos”, diz o delegado Eduardo Vieira Figueiredo, que trabalhou conjuntamente com o delegado Bruno Tasca.









“Auferida a vantagem ilícita, o valor era dividido entre os demais integrantes, que nós acreditamos e existem suspeitas de que eram mentores intelectuais desse esquema criminoso”, explica Figueiredo.





Construções chegaram a ser iniciadas





São dezenas de vítimas. Muitas chegaram a construir barracões nos lotes. “Aproveitando-se da baixa escolaridade dessas pessoas, eles conseguiram ludibriá-las, fazendo parecer que os terrenos seriam legais ou viriam a ser legalizados. Está sendo demonstrado na investigação que elas agiam de boa-fé e foram enganadas”, diz o delegado.





Os lotes eram vendidos ente R$ 15 mil e R$ 20 mil. “Este era o valor inicial de negociação, pois verificamos é que para eles, podia ser qualquer valor. Aceitavam qualquer coisa, carros, joias, dinheiro”, pontua o delegado.





Os terrenos invadidos fazem parte de uma área ambiental, de preservação permanente. “Isso quer dizer de proteção especial e que para qualquer intervenção no local precisa de autorização do órgão ambiental competente, e isso também não foi feito”, esclarece Figueiredo.





O delegado ressalta que foi fundamental para a apuração dos crimes cometidos, a cooperação da Administração Municipal. “Quero aqui destacar a relevância da participação da Guarda Municipal e do setor administrativo da Prefeitura, que nos propiciaram informações cruciais para fazermos a definição e a materialidade delitiva dessas invasões de terrenos de domínio público.”