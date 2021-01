COVID-19: Zema vistoria primeiro lote de seringas enviadas ao Sul de Minas

Zema vistoria primeiro lote de seringas do Sul de Minas para vacina contra COVID-19 (foto: Agência Minas Gerais/divulgação)

de Minas Gerais,Romeu, esteve em Varginha , no Sul de Minas, para vistoriar o primeiro lote dee agulhas enviado para a macrorregiãopara vacinação da. A regional recebeu 300 mil unidades e já começou a distribuição nesta segunda-feira (11/1). Zema também esteve na solenidade de assinatura do decretode liberdade econômica da cidade.

De acordo com o governador, cerca de 300 mil unidades de seringas e agulhas serão distribuídas aos 50 municípios que compõem a macrorregião de Varginha. O primeiro lote foi encaminhado para Lavras.

“Há 90 dias, já estávamos planejando esta compra de agulhas e seringas. Quero tranquilizar o mineiro e dizer que toda a estrutura para a vacinação está montada no estado. O mineiro vai ter um processo de vacinação totalmente estruturado, eficiente e seguro”, afirmou o governador.Além das seringas, o Governo de Minas adquiriu 617 câmaras refrigeradas para o armazenamento das vacinas. A estratégia começou a ser elaborada em setembro do ano passado, por meio do Plano de Contingenciamento para Vacinação contra a COVID-19.

“A data exata da vacinação ainda não foi disponibilizada pelo Ministério da Saúde, mas já sabemos que será um plano nacional e que nenhuma cidade ou estado será privilegiado ou prejudicado. Estou muito otimista com esta vacina, que vai ser a solução para esta pandemia que está quase completando um ano e que afetou a vida de todos nós”, disse o governador.

Liberdade Econômica





Varginha assina decreto de liberdade econômica (foto: Ascom/divulgação)

O governador Romeu Zema também participou da solenidade de assinatura do decreto de liberdade econômica de Varginha. A medida segue os critérios definidos pelo programa do governo estadual Minas Livre para Crescer, lançado em setembro de 2020 pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede).

“Fizemos muitos avanços e conseguimos nestes dois primeiros anos de governo atrair quase R$ 90 bilhões em investimentos, valor mais de três vezes superior ao que o último governo fez em quatro anos. O mineiro é trabalhador, empreendedor. Queremos confiar no cidadão, em quem produz. Essa mudança de conceito é fundamental. O Brasil precisa ser um país seguro para quem trabalha”, afirmou o governador.



Varginha é um dos primeiros municípios a garantir essa liberdade econômica. O prefeito, Vérdi Lúcio Melo, disse que o objetivo é assegurar a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica.

“O dia de hoje será um marco para nossa administração. Com a Liberdade Econômica vamos remodelar as Relações entre o poder público e as Empresas fortalecendo novas parcerias dando mais agilidade e fluidez tornando Varginha mais atrativa para novos investimentos “, disse Vérdi

Agenda

Pela manhã, Zema fez a entrega oficial de um caminhão de Brigada de Incêndio para equipar o Aeroporto Regional de Varginha. O caminhão modelo Scania P360, com dois canhões com capacidade de 360 galões por minuto, tem sua carga de 200 Kg de pó químico e 200 litros de LGE, líquido gerador de espuma. Os canhões possuem alcance de 70 metros de efetividade.

Em seguida, ele foi para Três Pontas pela MG-167, que será beneficiada com obras de terceira faixa. A rodovia liga a cidade ao município de Varginha.

Ao todo serão investidos R$ 14 milhões na obra, que será feita pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).