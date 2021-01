Proprietário de bar é autuado e zomba da fiscalização em Betim

Fiscais multaram o bar em R$4.500 reais por não ter alvarás para funcionar. (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação)

O proprietário de um bar que foi autuado pela Vigilância Sanitária de Betim, na noite de sábado (9/1), foi visto em um vídeo nos stories do Instagram zombando da fiscalização. O vídeo está circulando nas redes sociais e mostra o proprietário do bar Sr. Meat entre amigos logo após seu restaurante ser autuado por não ter alvará de localização e nem sanitário para funcionar.

A fiscalização ocorreu em uma força-tarefa da Guarda Municipal de Betim, Vigilância Sanitária e Polícia Militar que tentam cumprir o decreto que proíbe festas, aglomerações e o funcionamento dos bares e restaurantes após as 21 horas. A medida é para evitar o aumento dos casos da COVID-19 no município.

Frases como “cadê o drone?”, “comemorando meu quase réu primário” aparecem no vídeo enquanto ao fundo toca uma música que diz “coronavírus nunca me assustou, eu já peguei coisa pior”. O proprietário, em determinado momento, também faz gesto de referência à prisão.





O bar fica no bairro Filadelfia e, segundo a prefeitura de Betim, por meio de sua assessoria de imprensa, funciona na casa do proprietário. Os fiscais chegaram ao local após denúncia de vizinhos que relatavam música alta e aglomeração no local. A prefeitura de Betim informou que este estabelecimento é, até então, o recordista de denúncias.



Ainda segundo a prefeitura, o proprietário sempre dificulta a entrada dos fiscais pelo bar ser em sua própria casa e que, no momento da ocorrência, não havia clientes dentro do recinto, porque provavelmente ele havia colocado as pessoas dentro de sua casa particular. Minutos depois da saída dos fiscais, o drone da Guarda Municipal flagrou pessoas saindo do restaurante.

Nas redes sociais do restaurante há posts divulgando evento com música, mas que se encerrariam após as 21 horas, como o decreto em vigor na cidade exige. Os fiscais chegaram ao Sr. Meat às 22h30 de sábado (09/01) e autuaram pela falta de documentação exigida para funcionar. Além disso, não havia termômetro e demais exigências de biossegurança. A multa aplicada foi de R$4.500 reais.

Mesmo em período da pandemia, o proprietário tem postado em sua rede social particular, vídeos do seu restaurante em funcionamento com música ao vivo, sem o distanciamento entre as mesas e pessoas sem máscaras.



COVID-19 em Betim

Desde a primeira semana de Dezembro os números da COVID-19 tem aumentado significativamente em Betim. No último boletim epidemiológico divulgado pela secretaria de saúde do município, na sexta-feira (8/1), a cidade contabilizava 11.277 casos confirmados, sendo 10.474 já recuperados e 355 mortes pelo novo coronavírus. Atualmente 438 pessoas seguem em acompanhamento.