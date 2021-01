Sarzedo fecha comércio não essencial a partir de segunda-feira (11/01)

A UPA de Sarzedo tem 10 leitos exclusivos para COVID-19 que encontra-se com 100% de ocupação. (foto: Prefeitura de Sarzedo/Divulgação)

Em razão do crescimento de contaminados por COVID-19 em Sarzedo, na Região Metropolitana de BH, o prefeito Marcelo Pinheiro do Amaral publicou novo decreto com medidas mais rígidas de enfrentamento à pandemia. A cidade regrediu para a onda vermelha do Programa Minas Consciente do Governo do Estado e serviços não essenciais serão fechados a partir da segunda-feira (11/01).

Segundo o documento, fica suspenso o funcionamento dos estabelecimentos de alto risco de contaminação como bares, academias de ginástica, clínicas de estéticas, clubes, pousadas, casas de festas, estúdio de tatuagem e eventos de qualquer natureza.

“A decisão considera os fatos da crescente curva epidemiológica,que indica que as próximas semanas serão fundamentais para a determinação dos níveis de contaminação por coronavírus e definição do percentual de ocupação dos leitos”, diz o comunicado da prefeitura.

Os restaurantes só poderão funcionar no modo delivery, sem autorização do consumo de alimentos e bebidas no interior do estabelecimento. O descumprimento das novas regras acarretará com fechamento e lacre do estabelecimento.

Igrejas e templos religiosos só poderão funcionar com 30% da taxa de ocupação do local, ficando proibido o acesso a pessoas idosas acima de 60 anos, crianças e pessoas do grupo de risco.

O decreto orienta também as empresas do transporte coletivo que circulam em Sarzedo, pedindo para ampliarem o número de viagens onde haja maior fluxo de pessoas, em razão da limitação máxima prevista nos ônibus, ou seja, não exceda a capacidade de passageiros sentados.

Servidores públicos terão sistema de escala ou farão trabalho domiciliar, conforme necessidade de cada secretaria do município. E as empresas com potencial de agrupamento deverão seguir com escala reduzida.

Sarzedo tem 100% de ocupação nos leitos para COVID-19

Em Sarzedo não há hospital municipal e nem hospital de campanha. Há, na cidade, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com dez leitos para casos da COVID-19, onde os pacientes são recebidos para os primeiros tratamentos, mas casos graves são enviados para Contagem ou Ibirité. Atualmente a taxa de ocupação desses leitos é de 100%.

No último boletim epidemiológico divulgado pela secretaria municipal de saúde de Sarzedo, na quinta-feira (7/1), há 688 casos confirmados para o novo coronavírus, sendo 647 recuperados e 18 óbitos.