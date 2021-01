Já planejou o 2021? Especialistas dão dicas para ajudar a cumprir as metas

Colocar no papel os objetivos para o ano que está começando é uma das orientações (foto: Pixabay/ Reprodução)

Na primeira semana do ano, muitas pessoas buscamde como se planejar e cumprir as metas tão sonhadas. Isso fez a procura por(um tipo de agenda para organização) aumentar em Belo Horizonte.



Júlia Alves de Souza é empresária e há sete anos, comanda uma papelaria em BH, a Júlia Alves de Souza é empresária e há sete anos, comanda uma papelaria em BH, a Risque Rabisque . Segundo ela, as agendas tiveram procura maior neste ano: “Por incrível que pareça, não é um item que a procura caiu, até aumentou em relação ao ano passado”.





E completa: “Acho que as pessoas, por estarem mais em casa, têm tido a falsa impressão de que vai dar tempo de fazer tudo, mas perceberam que é preciso dividir tarefas e, para isso, nada melhor que anotar”.

A empresária Luisa Dias, também reparou que as vendas de sua loja cresceram, mesmo com a pandemia. A Loja Criare tem agendas e planners que variam de R$ 66,90 a R$ 209,90 e já está com produtos esgotados. Para ela, anotar as metas é fundamental e reparou que suas clientes também pensam dessa forma.

“A procura continuou mesmo com o cenário atual, neste ano vendemos 1.000 unidades a mais que 2020. Todos os planners já esgotaram, ano passado só acabou em março”, Luisa diz animada e acredita que venderá ainda mais ao longo do mês, com a volta às aulas on-line e retomada do trabalho.

Vendas de agendas e planners aumentam no início do ano (foto: Arquivo Loja Criare)

A anotação é a base da organização. Seja no papel ou digital, é preciso escrever, de acordo com a especialista em finanças Jayne Sena. Para ela, a maioria dos sonhos está conectada à vida financeira, por isso é importante organizar, também, os gastos.

Escrever cada passo e deixar as anotações expostas em um lugar visível ajudam a lembrar e sempre de ‘ir atrás’ do objetivo. “É preciso ser tangível. Às vezes, temos vários objetivos, mas eles sempre ficam na ideia. É importante deixar visível para conseguir acompanhá-los. Escrever é um caminho para isso” diz Jayne.

Para se organizar financeiramente, ela dá dicas de como colocar tudo no papel. Confira:

Escrever a receita: colocar no topo o valor geral recebido no mês (salário, horas-extras, venda de produtos etc); Separar um valor de investimento: ponto importante é poupar um valor pré-definido todos os meses e não usá-lo nos gastos. O investimento pode ser na bolsa de valores, renda fixa ou poupança. É preciso estudar a melhor opção em cada caso; Escrever as despesas fixas: todas as contas recorrentes do mês. Além de aluguel, água, luz e telefone, é preciso colocar as outras que, também, são pagas todos os meses, como plataforma de streaming de filmes e música; Escrever as despesas variáveis: agora é hora daquelas despesas que não têm valor e recorrência fixas. O cartão de crédito também deve entrar nessa categoria. Outra recomendação da especialista é separar as despesas por categoria, para ficar mais fácil de visualizar e decidir os passos do mês seguinte.

As realizações de ano-novo dependem, também, dos objetivos. A meta é para ter uma direção e conhecer o caminho a ser seguido. De acordo com a psicóloga Edna Melo, saber onde quer chegar é essencial.



Ela também apoia que os propósitos sejam escritos e expostos em quadros ou algo semelhante.

A organização mental pode ser feita com base nos quatro passos que a psicóloga dá:

Qual o estado desejado: definir a meta; Detalhar o máximo possível: escrever os recursos necessários e escolher uma data para alcançar; O que você precisa para chegar à meta: qual o caminho deve ser seguido para atingir o objetivo; Se comprometer totalmente: seguir o planejamento diariamente.

Para seguir as tarefas no dia a dia, a sugestão é separar em categorias: o que é preciso fazer, o que está sendo feito e quais afazeres já foram terminados.



Além disso, uma lista simples conhecida por ‘to do list’, reunindo coisas que deseja/precisa fazer, pode ajudar.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina